AM: «Iskander» izvietošana Kaļiņingradā apliecina, ka jāturpina nopietni investēt modernā pretgaisa aizsardzībā

Krievijas plāni par raķešu «Iskander» izvietošanu Kaļiņingradas apgabalā apliecina, ka Latvijai kopā ar NATO sabiedrotajiem jāturpina nopietni investēt modernā pretgaisa aizsardzībā, pavēstīja Latvijas Aizsardzības ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins.

Faktu, ka Kaļiņingradā izvietos «Iskander» raķetes, Krievija jau ir iepriekš ir izmantojusi savā retorikā, paziņojot, ka tas ietilpst tās plānos. «Līdz ar to no savas puses rēķināmies, ka šīs raķetes Kaļiņingradā var tikt izvietotas gan īslaicīgi, gan ilgtermiņā,» norādīja AM.

AM atgādināja ka šāds ierocis tiek klasificēts «kā uzbrūkoša spēja», kas neveicina drošību un labas kaimiņattiecības reģionā.

«Tādēļ Nacionālie bruņotie spēki turpina attīstīt savas pretgaisa aizsardzības sistēmas, un šis tikai parāda, ka Latvijai gan individuāli, gan kopā ar NATO sabiedrotajiem jāturpina nopietni investēt modernā pretgaisa aizsardzībā,» norādīja Galkins.

Kā ziņots, Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite un aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis paziņojuši, ka Krievija pirmdien Kaļiņingradas apgabalā izvieto raķetes «Iskander», kas spēj nest kodollādiņus, turklāt šoreiz gatavojas dislocēt tās uz pastāvīgu palikšanu.

Kā norādījis Lietuvas aizsardzības ministrs, iepriekš Krievija šos operatīvi taktiskos raķešu kompleksus Kaļiņingradas apgabalā dislocēja tikai uz mācību laiku, bet «šai reizē situācija ir citāda - tā ir pastāvīga dislokācija ar visu nepieciešamo infrastruktūru».

Lietuvas izlūkdienesti iepriekš norādījuši, ka «Iskander» dislocēšana Kaļiņingradas apgabalā ir potenciāli bīstama galvenokārt tādēļ, ka tos var izmantot, lai kavētu NATO sabiedroto darbību reģionā. Savukārt izmantot šīs raķetes mērķu iznīcināšanai Lietuvas teritorijā faktiski nav vajadzības, jo tam pietiktu ar jau esošo potenciālu.

Ballistisko raķešu sistēma «Iskander», kas iekļauta Krievijas armijas bruņojumā kopš 2006.gada, ir paredzēta stratēģiski svarīgu objektu iznīcināšanai, un tās darbības rādiuss ir no 50 līdz 500 kilometriem, bet pēc dažiem datiem - līdz 700 kilometriem.