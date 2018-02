Tiesa atceļ VM lēmumu, ar kuru Mežsarga tika «aizrotēta» no VI direktores amata

Tiesa atzina, ka Mežsargas pārcelšana VTMEC direktora vietnieka amatā īstenota ar mērķi pēc pārcelšanas attiecīgo amatu likvidēt un izbeigt ar viņu civildienesta attiecības. Līdz ar to VM ir uzdots atjaunot Mežsargu amatā, kas pēc iespējas ir līdzvērtīgs amatam, kuru viņa ieņēma pirms pārcelšanas.

Tiesa arī uzlika par pienākumu VM publiski atvainoties Mežsargai

, kā arī atlīdzināt personīgo kaitējumu 500 eiro apmērā un morālu kaitējumu 500 eiro apmērā.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no tā sastādīšanas dienas.

Kā ziņojām, pagājušā gada 2.novembrī Administratīvā apgabaltiesa noraidīja no VI direktores amata aizrotētās Mežsargas prasību apturēt viņas pārcelšanu uz VTMEC direktora vietnieka amatu.

Apgabaltiesa gan noraidīja Mežsargas blakussūdzību, gan atstāja spēkā Administratīvās rajona tiesas pagājušā gada 21.septembra lēmumu.

Jau ziņots, ka Administratīvā rajona tiesa pērn 21.septembrī noraidīja Mežsargas prasību, tādēļ Mežsarga pārsūdzēja tiesas lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā.

Administratīvā rajona tiesa savu lēmumu pamatoja ar to, ka netiek pārkāptas Mežsargas tiesības ieņemt amatu civildienestā, kā arī ar to, ka VTMEC direktora vietnieka amata likvidācija ir pārtraukta, no kā izrietēja, ka tieši tobrīd pieteicējai civildienesta attiecību izbeigšana nedraudēja, liecina tiesas lēmums.

Iepriekš bija atklājies, ka dienā, kad tika izdots veselības ministres rīkojums par Mežsargas pārcelšanu centra direktora vietnieces amatā, centra direktors Egils Harasimjuks izdeva rīkojumu par šīs amata vietas likvidāciju. Harasimjuks neatbalstīja Mežsargas pārcelšanu uz centru lietderības trūkuma dēļ, jo minētais amats iepriekš ticis izveidots mākslīgi bez funkcionālas nepieciešamības, lai nodrošinātu citas ierēdnes rotāciju.

Savukārt veselības ministre Anda Čakša (ZZS) uzdeva centra direktoram atjaunot likvidēto vietnieka amatu, lai tajā varētu pārcelt Mežsargu. Pēc viņas pārcelšanas centrs turpināja attiecīgā amata likvidācijas procesu, ko akceptēja arī VM. Taču pēc tiesībsarga informācijas pieprasījuma saņemšanas pārbaudes lietā par Mežsargas situāciju lēmums atsaukts, informējot Mežsargu, ka civildienesta attiecības centra direktora vietnieka amatā ar viņu tiek turpinātas.

AT darbības saistībā ar centra direktora vietnieka amata izveidošanu, likvidāciju un saglabāšanu novērtēja kā pretrunīgas un tādas, kas var liecināt par iestādes mērķtiecīgu rīcību, kas vērsta tieši uz pieteicējas atbrīvošanu no dienesta, tā pārkāpjot Satversmes 101.pantā nostiprinātās pieteicējas tiesības pildīt valsts dienestu. Vienlaikus minētie apstākļi lika šaubīties par to, vai rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, centrā izveidojot amatu bez tā funkcionālas nepieciešamības, ir tiesiska un pareiza.

Kā ziņots, pērn aprīlī VM nolēma rotēt līdzšinējo Veselības inspekcijas vadītāju Mežsargu uz zemāku amatu iestādē, no kuras vadītājas amata viņa jau iepriekš tika aizrotēta. Šoreiz viņai tika piedāvāts ieņemt VTMEC direktora vietnieces amatu. Rotācija piedāvāta arī Mežsargas vietniecei Ivetai Šicai, kura pauda, ka šo lēmumu uzskata par neizvērtētu, turklāt viņai neesot jaunajam amatam - Valsts sporta medicīnas centra direktora vietnieka fiziskās veselības aprūpes jautājumos - nepieciešamā izglītība veselības aprūpē.

Abas bijušās VI darbinieces saskaņā ar VM rīkojumu darbu jaunajos amatos sāka pagājušā gada 2.maijā.