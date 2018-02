Kuldīgas novadā suņi saplosījuši 40 dambriežus; aizdomas par cilvēku līdzdalību

Klaiņojoši suņi Kuldīgas novadā saplosījuši 40 dambriežus no uzņēmuma «Jaundzirnavnieki» audzētavas, saimniekiem aizdomas arī par cilvēku līdzdalību, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma».

No 80 audzētavas dambriežiem šobrīd dzīvi palikuši vien astoņi - 40 aplokā atrasti saplosīti, bet vēl vairāki pazuduši bez vēsts.

Nelaime notikusi laikā, kad audzētavas saimnieki atradās ārzemēs. Nogalinātos dambriežus pamanījis kāds iedzīvotājs, kurš baiso skatu nofilmējis, bet saimniekiem, kopējam vai policijai par to nav ziņojis. Ja suņu posta darbi būtu konstatēti laicīgi, iespējams, daļu dambriežu būtu izdevies izglābt, jo, saimniekiem atgriežoties, aplokā atrasts un nošauts viens no klaiņojošajiem suņiem.

«Jaundzirnavnieki» dambriežu audzētava, kas ir viena no lielākajām Latvijā, nodarbojas arī ar selekciju, līdz ar to, kā atdzīst uzņēmuma pārstāve Gunita Štorha, šīs nelaimes dēļ viss selekcijas darbs būs jāsāk no nulles.

Šobrīd notikšo izmeklē Valsts policija, taču saimnieki izsaka aizdomas, ka līdzvainīgi varētu būt arī cilvēki. Aploka nožogojumā esot redzamas vietas, kur kāds tam rāpies pāri, turklāt suņu saimnieki bieži neapzinoties, ko suns var nodarīt.

Meža zvērus nevarot vainot 40 dambriežu saplosīšanā, jo tie medī tikai tik, cik nepieciešams, lai barotos, turpretī klaiņojošie suņi nogalina instinkta vadīti. «Suns uzbrūk dzīvniekam un sāk ēst viņu bezmaz vai dzīvu. Viņš nenokož. Viņš sāpju un asinsizplūdumu dēļ iet bojā. Sāk ēst no mīkstajām vietām. Tas ir nežēlīgi,» norāda Dienvidkurzemes virsmežniecības inženieris medību jautājumos Gunārs Freimanis.