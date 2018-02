«Kindercatering»: Saslimšana ar salmonelozi varēja notikt uzņēmuma darbinieku kļūmes dēļ

Nesen konstatētais salmonelozes uzliesmojums Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs, no kurām vairāk nekā pusē pārtikas piegādātājs ir «Kindercatering», varēja notikt cilvēciska faktora dēļ, kļūdu pieļaujot kādam no uzņēmuma darbiniekiem, atzina SIA «Kindercatering» pārstāve Gita Želve.

Viņa piebilda, ka uzņēmums atzīst inficēšanos ar salmonelozi pirmskolas izglītības iestādēs, kurām nodrošina ēdināšanas pakalpojumus. Lai arī uzņēmums nav vienīgais ēdinātājs, kurš tām nodrošināja attiecīgo pakalpojumu, kompānija ir viena no lielākajiem šādu pakalpojumu sniedzējiem. «Visdrīzāk, tā ir bijusi būtībā kāda no [mūsu] komandas cilvēku kļūdām. Kaut kas līdz galam nav izdarīts kā nākas. Mēs vislielāko varbūtību pieļaujam, ka inficēšanās ar salmonelozi varētu būt bijusi ar omleti, bet mēs nevaram to 100% pateikt,» sacīja Želve, atgādinot, ka arī analīzes nespēj uzrādīt inficēšanās ar salmonelozi cēloni.

Viņa piebilda, ka «Kindercatering» pilnībā izprot situāciju, un dara visu iespējamo, lai līdzīgi gadījumi nākotnē neatkārtotos. Tostarp uzņēmums nesen ir iegādājies speciālu termo skapi, kur pārtiku konkrētā temperatūrā vēl zināmu laiku uzglabā pirms tā konteineros safasēta tiek nogādāta izglītības iestādēs. Tas izslēdz iespēju attīstīties jebkura veida baktērijām. Tāpat uzņēmums plāno nomainīt pusi no komandas darbiniekiem, tostarp pārtikas tehnologu un pavāru. Precīzu cilvēku skaitu, cik plānots nomainīt, viņa nevarēja pateikt.

Želve izslēdza iespēju, ka salmonelozes uzliesmojumā varētu būt vainojama nepietiekama tīrība uzņēmuma telpās. «Telpas ir tiešām tīras, milzīgus remontdarbus veicām pēc pirmās reizes [kad tika konstatēts salmonelozes uzliesmojums «Kindercatering» ēdinātajās izglītības iestādēs]. Virtuve ir tāda, kādai tai ir jābūt. Nav tā, ka ir antisanitāri apstākļi vai kaut kas neatbilst ,» sacīja viņa, atgādinot, ka arī atbildīgie dienesti sekoja līdzi uzņēmumā notiekošajam un uzņēmums līdz šim nodeva visas nepieciešamās analīzes.

Viņa atzina, ka daļa pirmskolas izglītības iestāžu pēc notikušā vairs nevēlas sadarboties ar «Kindercatering», bet konkrētu šādu bērnudārzu skaitu nevarēja nosaukt. «Protams, esam saņēmuši negatīvas atsauksmes no dārziņiem, bet ir arī tādi, kas mūs atbalsta un saka, ka viss ir kārtībā. Mēs tiešām saprotam situāciju, uzņemamies vainu. Kurā ķēdes posmā gadījusies kļūme, mēs nezinām, līdz ar to precīzāk nevaram atbildēt, kas bijis pie vainas. Analīzes tika veiktas atkārtoti un arī tajās nekas nav parādījies. Mums bija ļoti liela mācība pirmā reize, kad notika inficēšanās ar salmonelozi, un mūsu pavāri strādā sterili, mazgā rokas, ļoti rūpējamies par produktu sagatavošanu,» uzsvēra kompānijas pārstāve.

Želve arī pastāstīja, iekams atbildīgo dienestu speciālisti veic pārbaudes uzņēmuma telpās, «Kindercatering» pārcēlis darbu citviet. Taču nākošās nedēļas laikā varētu izdoties atgriezties savās telpās. Precīzas aplēses par to, kādi ir uzņēmumam notikušā rezultātā radušies zaudējumi, vēl nav.

Kā ziņots, pārtikas piegādātājs SIA «Kindercatering», iespējams, atkārtoti izraisījis salmonelozes uzliesmojumu vairākās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Šis uzņēmums salmonelozes uzliesmojumā tika vainots jau 2016.gada septembrī un šī gada janvārī prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu uzņēmumam.

Toreiz uzņēmuma sniegto ēdināšanas pakalpojumu rezultātā ar baktēriju «Salmonella enteriditis» tika inficēti 94 bērni un trīs pieaugušie 13 izglītības iestādēs, tādējādi tika izraisīta epidēmija.

SIA «Kindercatering» reģistrēts 2012.gada oktobrī. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Ēriks Frīdenbergs-Kalniņš, bet prokūrists Rihards Frīdenbergs-Kalniņš. Uzņēmuma apgrozījums 2016.gadā bija 506 240 eiro, bet zaudējumi - 26 463 eiro.