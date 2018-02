Apgrūtināta braukšana gandrīz visā Latvijā

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 136 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas visā tās garumā, Siguldas šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Cēsu pagrieziena līdz Virešiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļa visā garumā un Daugavpils šosejas visā garumā.

Tāpat autovadītājiem jābūt uzmanīgiem uz Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas visā garumā, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Kūdrai, Rēzeknes šosejas visā garumā, kā arī uz ceļa Grebņeva-Medumi, Kokneses šosejas visā garumā un Rēzeknes apvedceļa un Daugavpils apvedceļa.

Reģionālie autoceļi apledo un vietām sniegoti Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Ziemas uzturēšanas darbi valsts autoceļu tīklā notiek prioritārā secībā, atgādina autoceļu apsaimniekotājs.