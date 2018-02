Rēzeknes dome aizņemsies naudu, lai pirktu zemi no Urbanoviča ģimenes firmas

31. janvārī Rēzeknes dome saņēma piedāvājumu pirkt zemes gabalu no uzņēmuma «Zaļās dzirnavas». Jau nākamajā dienā tika sasaukta ārkārtas sēde un deputāti nobalsoja, ka, izmantojot pirmpirkuma tiesības, zeme jāpērk. Taču, tā kā Rēzeknes domei budžetā brīvu līdzekļu nav, tika lemts prasīt aizdevumu Valsts kasei.

Rēzeknes domes Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja Anna Munda domes sēdē, pamatojot nepieciešamību pirkt zemi, norādīja: «Šī teritorija ir industriālā, un, sakārtojot šo teritoriju, varēs nākotnē piedāvāt investoriem, lai attīstītu uzņēmējdarbību.» To apstiprināja arī Bartašēvičs: «Tiešām labs piedāvājums. Un tādā veidā mēs apvienojam tos zemes gabalus, kas atrodas blakus šim.»

Zemes īpašnieks «Zaļās dzirnavas» ir vistiešākajā veidā saistīts ar kādu ietekmīgu rēzeknieti - «Saskaņas» līderi un Saeimas deputātu Jāni Urbanoviču. 91% uzņēmuma pieder citai firmai - «REVITEKO», kura īpašnieces ir Urbanoviča abas meitas Ieva un Gunta. Agrāk akcionārs bijis pats Jānis Urbanovičs, arī par viņa uzticamības personu dēvētais, šobrīd pie kriminālatbildības par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sauktais «Rīgas Centrāltirgus» bijušais valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs un viņa sieva.

Rēzeknes domē, kur no 13 deputātiem 9 ir no «Saskaņas», apgalvo, ka viņi neesot zinājuši, ka atpērk zemi no savas partijas līdera ģimenes firmas. «Nekā personīga» uzrunāja priekšsēdētāju Bartaševiču, viņa vietnieku Alekseju Stecu, domes izpilddirektoru Raimondu Oļehno un deputātus Vladimiru Bogadanovu un Jāzepu Korsaku, un

izrādījās, ka neviens no viņiem nezina, kam pieder šī zeme.

Cilvēks, kurš 31.janvārī nesa uz Rēzeknes domi iesniegumu ar piedāvājumu zemi pirkt, ir Ivars Žukovskis, kurš dzīvo kaimiņos Jānim Urbanovičam.

Kā skaidro Žukovskis, pārdodamajā teritorijā bijuši lieli biznesa plāni, meklēti investori no Krievijas. Tas esot bijis Urbanoviča ģimenes uzdevums. Viena no iecerēm - būvēt koka karkasu māju rūpnīcu - gandrīz esot realizēta. Firmas dalībniekos 2014. un 2015. gadā parādās Karību jūras salās un vēlāk Kiprā reģistrēti ofšori. Bet tad attiecības ar Krieviju Ukrainas dēļ pajukušas, investori pazuduši un plāns izgāzies, tāpēc nolemts zemi pārdot.

Urbanovičs par zemi saka: «Tie ļaudis, kas attīstīja pēdējos divus gadus neveiksmīgi to teritoriju, viņi gribēja atteikties no tā. Es uzskatu, ka nevajadzēja atteikties. Vajadzēja turpināt. [..] Tur varētu būt laba loģistiska bāze. Tranzīta mezgls. Ļoti izdevīga vieta. Savs dzelzceļa pievads. Un tā jaunā paaudze un tie citi, kas ar to darbojas, ir daudz pragmatiskāki nekā es, kas… Es sākumā biju idejas autors, ka to vajadzētu attīstīt. Tagad jaunatne ir racionālāka un mazāk optimistiska.»

Rēzeknes deputāti apgalvo, ka pirkuma cenu dome nevarot ietekmēt. Zemi pārdod privātfirma privātpersonai par nolīgtu summu. Ja abas puses vienojušās, ka zeme jāpārdod par 223 tūkstošiem, domei neesot iespējas maksāt mazāk. Tāpēc arī Valsts kasei šo trešdien nosūtītajā lūgumā prasīta tieši šāda summa.

Tomēr, kā «Nekā personīga» apstiprināja Finanšu ministrija, kas vērtē pašvaldību lūgumus naudu aizdot no Valsts kases, Rēzekne nav rīkojusies pareizi, jo pietrūkst kādas svarīgas detaļas - neatkarīga vērtētāja atzinuma.

Kā «Nekā personīga» atbildēja Vides un pašvaldību lietu ministrija, viņi padziļināti šo Rēzeknes domes pirkumu neesot gatavi vērtēt. Bet Finanšu ministrija bez vērtējuma prasīs arī Rēzeknes domes priekšsēdētāja kā atbildīgās amatpersonas apliecinājumu par to, ka šis darījums ir samērīgs.

Kā liecina «Nekā personīga» rīcībā esošās ziņas, Urbanoviča ģimenes un kaimiņa firmas zemes pircējs esot vietējais uzņēmējs Valērijs Brokāns. Viņš pirms vairākiem gadiem pats bijis Rēzeknes domes deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks. 2005.gadā VID sāka pārbaudi par amatpersonas deklarācijā uzrādītajiem 500 tūkstošiem latu skaidrā naudā, ko deputāts bija uzkrājis. Interesanti, ka viņa partijas priekšvēlēšanu sarakstā 3 no 10 kandidātiem bija augstas vietējās VID amatpersonas.