Sniega un apledojuma dēļ braukšanas apstākļi apgrūtināti vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu no Salaspils līdz Babītei, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Iecavai, pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Jelgavai, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kalnciemam un no Saldus līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, pa Talsu-Kuldīgas šoseju, kā arī pa Liepājas-Rucavas šoseju.

Reģionālie autoceļi šorīt ir apledojuši un vietām sniegoti Rīgas, Cēsu, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Madonas, Preiļu, Talsu un Ventspils apkārtnēs.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 70 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu, kā arī ieplānot papildu laiku ceļā.