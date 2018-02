Jēkabpilī no autobusa izsēdina slimu, raudošu 11 gadus vecu meiteni

Jēkabpilī no 5. maršruta autobusa kontrolieres izsēdināja 11 gadus vecu meitenīti, negaidot, kad raudošais bērns somā atradīs biļeti, raksta Jēkabpils ziņu portāls Radio1.lv. Meitene brauca no poliklīnikas, ko bija apmeklējusi sliktas pašsajūtas dēļ, bet tika vienatnē izsēdināta tālu no mājām. Incidents notika pirmdien. SIA «Jēkabpils autobusu parks» sola izmeklēt incidentu.