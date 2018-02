Daļa «Ainažos» esošo bērnu varētu turpināt ārstēties Bērnu slimnīcā

«Ainažos» plānots samazināt gultasvietu skaitu, esošo 80 vietā saglabājot 50, lai nodrošinātu kvalitatīvāku slimnīcas darbu.

Mūrmane-Umbraško skaidroja, ka visiem šajā slimnīcā esošajiem bērniem ir noteikta diagnoze, tomēr ir jautājums, vai ar tām viņiem tiešām ir jāatrodas diennakts stacionārā. Tādēļ ir piesaistīti speciālisti no Rīgas un notiek bērnu veselības stāvokļa atkārtota vērtēšana.

VM pārstāve norādīja, ka daļa bērnu varētu turpināt ārstēties Bērnu slimnīcā, bet daļai, iespējams, ir jāatgriežas bērnunamos. Viņa atzina, ka VM lūgs bērnunamus izņemt no slimnīcas bērnus, kuri var atgriezties aprūpes centros.

Ministrija arī vērtējot iespēju slimnīcu «Ainaži» pievienot kādai lielajai slimnīcai, tā piesaistot arī personālu. Vaicāta, vai tas prasītu kādu papildu finansējumu, viņa norādīja, ka tā drīzāk būtu juridiska statusa maiņa, tāpēc papildu naudu nevajadzētu.

Kā ziņots, Veselības inspekcija atzinusi, ka psihoneiroloģiskajās slimnīcās atrodas arī tādi bērni, kuriem tur uzturēties nevajadzētu. Kā vēstīja portāls «lsm.lv», mediķi esot atzinuši, ka bāriņtiesas, arī ģimenes un audžuvecāki, netiekot galā ar bērniem, kā vieglāko risinājumu uzskata psihoneiroloģiskās slimnīcas stacionāru.

Pagājušā gada deviņos mēnešos bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā «Ainaži» 41% pacientu uzņemti no bērnu namiem un sociālās aprūpes centriem, bet 59% - no ģimenēm, savukārt gadu iepriekš no institūcijām uzņemti 45% pacientu, bet no ģimenēm - 55%, liecina publiskotie slimnīcas vadības ziņojumi.