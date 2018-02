Klapkalne: LR ēterā pārraidītais sižets ar neuzticību Āboliņam uzskatāms par sociālo paziņojumu

Kā ziņots, NEPLP pērn oktobrī Klapkalnei uzdeva precizēt statusu klipam, kurā saistībā ar padomes lēmumu krasi mainīt «Latvijas Radio 5» («Pieci.lv») formāta maiņu LR darbinieki pauda neuzticību Āboliņam. NEPLP ieskatā bija svarīgi precizēt, kāds ir klipa statuss – vai tā ir reklāma, pašreklāma vai sociālais paziņojums, jo pastāv iespēja, ka tā pārraidīšanai izmantoti sabiedriskie līdzekļi.

LR valdes priekšsēdētāja norādīja, ka pārbaudes laikā secināts, ka minēto klipu LR darbinieki uztvēra kā sociālo paziņojumu, tomēr tas uzskaitē tika nepareizi definēts, proti, kā reklāma vai pašreklāma. «Mēs attiecīgi šo te visu izmainījām un arī NEPLP informējām, ka atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem šādas tiesības gatavot sociālos paziņojumus LR darbiniekiem ir. Līdz ar to mēs varam mainīt vienīgi to, kur bija neprecizitātes uzskaitē, un to mēs arī izdarījām,» sacīja Klapkalne.

Taujāta, vai tas, ka minētais klips tiek norādīts kā sociālais paziņojums, nodrošina LR darbiniekiem tiesības izmantot LR raidlaiku līdzīgu paziņojumu translēšanai arī turpmāk, LR valdes priekšsēdētāja atzina, ka pašreizējie normatīvie akti sociālo paziņojumu definīcija un lietojums nav pietiekami skaidri noregulēts. «Līdz ar to LR valde ir aicinājusi NEPLP virzīt šī jautājuma sakārtošanu Saeimā,» norādīja Klapkalne.