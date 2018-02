Sniegs un apledojums šorīt daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Stalbei, pa Rīgas apvedceļu Daugavas kreisajā krastā, pa Daugavpils šoseju no Ogres līdz Lielvārdei, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Iecavai, pa Jelgavas šoseju visā garumā, pa Liepājas šoseju posmā no Rīgas līdz Anneniekiem, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Talsiem, kā arī pa autoceļu Tīnūži-Koknese no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Tikmēr reģionālie autoceļi šorīt apledo Rīgas, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras un Ventspils apkārtnēs.

Autovadītāji ir aicināti ievērot piesardzību un izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu.