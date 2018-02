Slēgs vairākus «Rīgas satiksmes» transporta maršrutus

No marta sākuma tiks slēgti vairāki «Rīgas satiksmes» nodrošinātie sabiedriskā transporta maršruti, kā arī paredzētas citas izmaiņas, informēja «Rīgas satiksmes» pārstāvji.

No šā gada 3.marta 1.maršruta tramvaji maršrutā «Imanta-Jugla» brauks gar Centrāltirgu - abos virzienos, bet slēgts tiks attiecīgi 4.tramvaja maršruts. Viena maršruta mēneša biļetes, kurām līdz 3.martam pirmā reģistrācija veikta 4.tramvaja maršrutā, būs derīgas braukšanai citos tramvaju maršrutos, maršruta sakritības robežās, bez reģistrācijas līdz mēneša biļetes derīguma termiņa beigām.

Papildus no šī gada 3.marta tiks slēgts 24.trolejbusa maršruts. Viena maršruta mēneša biļetes, kurām līdz 3.martam pirmā reģistrācija veikta 24.trolejbusa maršrutā, būs derīgas braukšanai citos trolejbusu maršrutos, maršruta sakritības robežās, bez reģistrācijas līdz mēneša biļetes derīguma termiņa beigām.

Līdz ar iepriekš minēto 19.maršruta trolejbusi atsevišķos reisos veiks iebraucienu līdz AS «Dzintars» apgriešanās lokam. Šīs izmaiņas dos iespēju nokļūt līdz «Dzintars» un nodrošinās Ziepniekkalna mikrorajona iedzīvotāju ērtāku nokļūšanu līdz Ziepniekkalna kapiem, prognozē «Rīgas satiksme».

Tiks veiktas izmaiņas 6.autobusa maršruta kustības sarakstā brīvdienās, to labāk koordinējot ar 3.autobusa maršruta kustības sarakstu. Tiks veiktas izmaiņas 5.tramvaja maršruta darba dienu kustības sarakstā. Ņemot vērā pasažieru priekšlikumus, rīta stundās tiks samazināts intervāls starp reisiem, 5.maršruta trolejbusi, braucot galapunkta «Paula Stradiņa slimnīca» virzienā, turpmāk apstāsies pieturvietā «Tukuma iela» Mārupes ielā, nevis pieturvietā «Tukuma iela» Tukuma ielā.

No 10.autobusa maršruta, braucot pieturvietas «Brūkleņu iela» virzienā, tiks izslēgta pieturvieta «Kurmenes iela» un pieturvieta «Kursīšu iela», no 48.autobusa maršruta tiks izslēgta pieturvieta «Gdaņskas iela». Braucot Sarkandaugavas virzienā, no maršruta tiks izslēgta pieturvieta «Inčukalna iela».

Tiks veiktas izmaiņas 11.tramvaja maršruta kustības sarakstā brīvdienās. Salīdzinoši nelielas pasažieru plūsmas dēļ no 3.marta tiks slēgts 6.tramvaja maršruts. Viena maršruta mēneša biļetes, kurām līdz 3.martam pirmā reģistrācija veikta 6.tramvaja maršrutā, būs derīgas braukšanai citos tramvaju maršrutos, maršruta sakritības robežās, bez reģistrācijas līdz mēneša biļetes derīguma termiņa beigām.

Tiks veiktas izmaiņas 58.autobusa maršruta kustības sarakstos darba dienās un brīvdienās. Līdz ar iepriekš minēto, tiks veiktas izmaiņas 2. un 24.autobusa maršruta kustības sarakstos darba dienās un brīvdienās, tos savstarpēji labāk koordinējot.

Lai padarītu ekonomiski izdevīgāku pasažieru pārvadāšanu, no šā gada 5.marta atsevišķos maršrutos pārvadājumus veiks «Rīgas satiksmes» apakšuzņēmējs ar mazākas ietilpības autobusiem un tiks veiktas sekojošas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. 57.maršruta autobusi brīvdienās, kad Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā tiks organizētas izstādes, kursēs ar 30 minūšu intervālu. Pasažieriem savlaicīgi būs pieejama informācija par izstāžu datumiem. Izvērtējot pasažieru plūsmu, darba dienu kustības saraksts tiks papildināts ar diviem reisiem.

Samērā mazas pasažieru plūsmas dēļ 20.trolejbusa maršruts tiks slēgts. Nokļūšanai uz Televīzijas centru Zaķusalas krastmalā tiks atklāts jauns autobusa maršruts Nr.59.

«Rīgas satiksmes» pārstāvji informēja, ka viena maršruta mēneša biļetes, kurām līdz 4.martam pirmā reģistrācija veikta 20.trolejbusa maršrutā, būs derīgas braukšanai citos trolejbusu maršrutos, maršruta sakritības robežās, un 59.autobusa maršrutā bez reģistrācijas līdz mēneša biļetes derīguma termiņa beigām. Atsevišķus 34.autobusa maršruta reisus apkalpos mikroautobusi, kuri spēj piedāvāt pasažieru plūsmai atbilstošu ietilpību.

Izvērtējot pasažieru plūsmas un veicot to analīzi, ar mērķi uzlabot sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, «Rīgas satiksme» informē, ka tiks veiktas izmaiņas nakts satiksmes maršrutos.

Līdz ar 3.marta iestāšanos pieņemts lēmums slēgt nakts satiksmes maršrutu N8, tai pašā laikā tiks veiktas izmaiņas N4 maršrutā un tas brauks apļveida maršrutā Centrs-Imanta-Zolitūde-Centrs. Turpmāk N10 maršruts kursēs uz Ziepniekkalnu caur Āgenskalnu. Plānots, ka pēdējais nakts satiksmes reiss no galapunkta Stacijas laukums/Centrālā stacija būs plkst.4. No otra galapunkta uz pilsētas centru pēdējais nakts satiksmes reiss būs plkst.3.30.

Ņemot vērā pārvadātāja pilnsabiedrības «Rīgas mikroautobusu satiksme» ierosinājumu, no šā gada 3.marta tiks veiktas izmaiņas 200., 214., 224., 237., 238., 241. un 263. minibusu kustības sarakstos.

Izmaiņas vairākos Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos un kustības sarakstos veiktas, pamatojoties uz veiktajiem pasažieru plūsmas mērījumiem, kā arī iedzīvotāju priekšlikumiem un pilnsabiedrības «Rīgas mikroautobusu satiksme» ierosinājumiem.