Šorīt vietām Kurzemē, Vidzemē un Pierīgā apgrūtināta braukšana

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 39 «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai, kā arī Ventspils šosejas posmā no Priedaines līdz Talsiem un no Usmas līdz Ventspilij.

Tikmēr reģionālie autoceļi šorīt apledo Dobeles, Jelgavas, Liepājas, Talsu un Ventspils apkārtnēs.

Autovadītāji ir aicināti ievērot piesardzību un izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu.