Saeimā konferencē mēģinās stiprināt dialogu pirms izglītības reformas

Konferencē tiks prezentēti rezultāti no diskusiju cikla «Skola, kādu to vēlamies» mazākumtautību skolās visā Latvijā, ko kopš 2017.gada septembra ar «British Council» pārstāvniecības Latvijā atbalstu īsteno NIB. Profesors Zvi Bekermans no Jeruzalemes Ebreju universitātes konferencē dalīsies pieredzē par tēmu «Skola, kādu to vēlamies: dialogs, vienlīdzība, sadarbība». Konference noslēgsies ar paneļdiskusiju «Vai mazākumtautību skolās izaicinājumi un risinājumi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai ir specifiski un atšķirīgi?».

«Balstoties uz pārliecību, ka Latvijai, realizējot pašreizējo izglītības reformu, nepieciešams veidot vienotu pedagoģisko telpu, Neatkarīgā izglītības biedrība vēlas veidot tiltu starp valsts valodas un mazākumtautību skolām, veicinot sabiedrības integrāciju. Ikvienam pedagogam jājūtas iesaistītam savas valsts izglītības reformu īstenošanā, un diskusiju cikls ir pierādījis, ka sarunas un dialogs ir veiksmīgu pārmaiņu īstenošanas pamats. Šis temats skar visu izglītības sistēmu kopumā,» uzsvēra NIB valdes priekšsēdētāja Zane Ozola.

Konferenci atklās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs (V), Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un «British Council» pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

«Ņemot vērā mūsu pieredzi gan Latvijā, gan Lielbritānijā, esam secinājuši, ka problēmas skolās ir līdzīgas, neatkarīgi no sarunvalodas vai citiem rādītājiem. Ļoti daudz ir atkarīgs no pašām skolām un pedagogiem, cik viņi ir atvērti jaunajam, pārmaiņām, vēlmes pilnveidoties. Tādēļ mēs kopīgi ar Neatkarīgās izglītības biedrību aicinām ikvienu nestāvēt malā un aktīvi iesaistīties izglītības pārmaiņu procesos, nevis kritizējot, bet aktīvi piedāvājot jēgpilnus risinājumus, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku izglītības kvalitāti mūsu bērniem,» sacīja Matesoviča.