Alūksnē pēc Dziesmu un deju svētku biļetēm izveidojusies ap 60 cilvēku gara rinda

Šorīt Alūksnes kultūras namā pēc vasarā gaidāmo Dziesmu un deju svētku biļetēm izveidojusies aptuveni 60 cilvēku gara rinda, pastāstīja aculieciniece. Pirmie cilvēki rindā pēc biļetēm iestājušies ap plkst.5. Līdz plkst.8 rindā stāvējuši jau apmēram 30 cilvēki, bet stundā no plkst.8 līdz 9 rindas garums divkāršojies.

Kā pastāstīja aculieciniece, sākotnēji cilvēki gaidījuši ārā pie kultūras nama, sildoties ar līdzpaņemtiem plediem un šallēm, bet ap plkst.9 gaidītāji ielaisti kultūras namā.

Kā ziņots, šodien no plkst.11 «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā tirdzniecībā nonāks 95 230 biļetes uz 19 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku maksas pasākumiem, aģentūru LETA informēja svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

«Biļešu paradīzes» kasēs vienā pirkumā varēs iegādāties ne vairāk kā četras biļetes, bet internetā - ne vairāk kā astoņas.

No šī kopējā biļešu skaita 74% jeb 71 071 biļete cenās no 15 līdz 65 eiro ir uz noslēdzošajiem svētku pasākumiem, proti, 47 431 biļete atvēlēta noslēguma koncertam «Zvaigžņu ceļā», bet 23 640 biļetes paredzētas deju lieluzvedumam «Māras zeme». Uz šo centrālo pasākumu ģenerālmēģinājumiem biļetes maksā no septiņiem līdz 45 eiro.

Biļetes uz sadziedāšanos maksā septiņus eiro.

Viszemākās biļešu cenas divu līdz 10 eiro apmērā ir uz bērnu vokālo ansambļu koncertuzvedumu, kam seko vokālo ansambļu koncerts «Laiku viju gredzenā», uz kuru biļešu cenas noteiktas piecu līdz 25 eiro apmērā. Septiņu līdz 25 eiro amplitūdā biļetes maksā uz mazākumtautību kolektīvu koncertu «Pa saulei», tautas mūzikas koncertu «Visas manas skaistas dziesmas» un latviešu tautas tērpu skati, bet par speciālo tribīnes vietu Svētku gājienā tiek prasīti 25 eiro.

Garīgās mūzikas koncerta «ES esmu» biļetēm noteikta cena no 10 līdz 35 eiro, bet deju koncerta «Vēl simts gadu dejai» biļetes maksā piecus līdz 35 eiro. Kokļu mūzikas koncerta «Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!» biļetes maksā no 10 līdz 35 eiro, savukārt latviešu vokāli simfoniskās mūzikas koncerta biļetes - piecus līdz 35 eiro.

Cenā no septiņiem līdz 35 eiro biļetes maksā uz pūtēju orķestru koncertu «Pieskāriens laikam» un vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncertu «Tev tuvumā».

Iepriekšējā rezervācijā biļetes tiks piešķirtas tikai uz abiem svētku noslēdzošajiem pasākumiem, un to skaits nepārsniegs 24% no visām biļetēm - deju lieluzvedumam būs reģistrējamas 7220 biļetes, bet koncertam «Zvaigžņu ceļā» - 7429.

Bērniem līdz septiņu gadu vecumam bez atsevišķi nepieciešamas sēdvietas biļetes uz svētku pasākumiem nav nepieciešamas, bet cilvēkiem ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti biļešu iegādei piemērota 10% atlaide.

Jau vēstīts, ka XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.