Soctīklu lietotāji sašutuši par haotisko Dziesmu svētku biļešu tirgošanu internetā

Esmu priecīga, ka mana mīļā māsa bija prātīga un aizgāja uz BP kasi, lai pēc 4.5h rindas izstāvēšanas arī mums palīdzētu tikt pie biļetēm. Mēs, modernie frīki, pie 5 dažādām ierīcēm sēžot, nebūtu dabūjuši neko no @Dziesmu_svetki. Pareizi darīja tie, kuri vakar sāka veidot rindu.— Evija Mi (@Evija_ZM) March 3, 2018

Ja mès XXI gs nespèjam nodrošinàt internetà biłešu iegàdi uz valsts 💯 svètkiem, kà mès grasàmies atvairît naidnieku kiberuzbrukumus? pic.twitter.com/VHRvSKqUrj— Ilgvars Imša (@IlgvarsImsa) March 3, 2018

Pilnīgā randomā iegāju no telefona un dabūju vienu biļeti uz ģenerālmēģinājumu estrādē. Apgāju "virtuālo rindu", kas tātad patiešām ir pilnīgi virtuāla un fantasmagoriska.— Ivo Leitāns (@ivchix) March 3, 2018

man sešos sanāca, bet tad rādīja, ka uz ģenerālmēģinājumu izpārdots. un arī randomā sanāca - no telefona 2 min laikā. No datora kopš 10.30 joprojām stāvu rindā.— Inese Liepiņa (@LiepinInese) March 3, 2018

Daudzi cilvēki arī secina, ka, neatkarīgi no brīža, kad mēģināts iegādāties biļetes internetā, gaidīšanas laiks līdz laimīgajām beigām dažādiem interneta lietotājiem ir bijis atšķirīgs. Piemēram, Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule jau no rīta nolēma nesēdēt mājās un negaidīt, kamēr «ripulīši» viedtelefonu ekrānos pārtaps par kaut ko funkcionāli noderīgāku, bet tā vietā devās kopā ar ģimeni baudīt saulaino marta sestdienu. Tomēr pēc apaļu septiņu stundu gaidīšanas vienā no viedtelefoniem aplītis beidzis griezties un ģimene tikusi vismaz pie biļetēm uz noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu Mežaparkā.

Jūs neticēsiet! Vīra telefonā aplītis beidza griezties 17.40! Apaļas 7 stundas gaidīšanas un Cipuļi ies uz ģenerālmēģinājumu Mežparkā😊 Ne par velti nopirku šampanieti!— Liene Cipule (@LieneCipule) March 3, 2018

Pusdeviņos vakarā krita mana "laimīgā loze" un atvērās lapa - telefonā. Kopējais gaidīšanas laiks no 10.40 - gandrīz desmit stundas. Vismas aiziesim skaisti noslēgt vakaru uz sadziedāšanās nakti. Bet tas, ka bija kaut kāda "rinda", gan ir fufelis. Online loterija.— Marta Kukarane (@Kukarane) March 3, 2018

Kā jau tas latviešiem pienākas, netrūkst arī aicinājumu demisionēt par biļešu bardaku atbildīgajām amatpersonām. Tomēr daži soctīklu lietotāji arī norāda uz politiķu paštīksmināšanos ar iegūtajām Dziesmu svētku biļetēm. Šoreiz šajā jomā īpaši izcēlušies Nacionālās apvienības pārstāvji, kuru pārziņā atrodas par svētkiem tieši atbildīgā kultūras ministrija.

nu redz, viņi bija informēti, ka biļetes jāpērk pēc sentēvu modes— *Ra (@izdomaata) March 3, 2018

No soctīklu lietotājiem arī uzzinām, ka pats čaklākais biļešu mednieks reālajā dzīvē pēc kārotā «loma» devies ne agrāk un ne vēlāk kā 1.martā.

Latvijas radio ziņo, ka pirmais cilvēks rindā pēc Dziesmu svētku biļetēm kasē pie Dailes teātra iestājies jau 1.martā sešos no rīta. Cilvēki rindā esot smaidīgi, dziedot, kasieres atnesušas siltu tēju. Citi stāv garā rindā pēc jauna telefona, latvieši rindā pēc svētku biļetēm.— Arnis Krauze (@arniskrauze) March 3, 2018

Cilvēku sašutums jūtams ne vien par nejēdzīgo un nepārskatāmo virtuālo biļešu iegūšanas procedūru, bet arī šī procesa papildu izmaksām, kas ieripo tirgotāju un starpnieku kabatās.

mani visā https://t.co/vTvTeFJ7s3. biļešu epopejā visvairāk iespārdīja nenormāli liela komisijas maksa (8.5eur pie 120eur biļetēm). pakalpojuma kvalitāte zemāk par grīdlīsti, bet komisijas maksa kā labākajā restūzī tējasnauda @Dziesmu_svetki @BilesuParadize @ptacgovlv— Helēna Rimša (@helena_rimsha) March 3, 2018

Jācer, ka @KM_kultura @Dziesmu_svetki izdarīs secinājumus un nākamajos dziesmu svētkos izvēlēsies nevis @BilesuParadize , bet citu biļešu tirgotāju. Cik var kāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem...— Diāna (@dianappa) March 3, 2018

Biļešu paradīzei valsts par šo episko izgāšanos samaksājusi 50k eiro, un papildus 10 eiro no katra pircēja. Forši! Un pasūtītājam @Dziesmu_svetki, kas tērē lēto valsts naudu, pat neienāca prātā noskaidrot, kāpēc neviens lielais pasākums LV viņus neizmanto. https://t.co/u1oDQnWoSn— Līva Pērkone (@Liva) March 3, 2018

Pašas @BilesuParadize tviterī pēdējais ieraksts ir no 26. februāra. Tas ir viss, kas jāzina par kompāniju, kurai ir garantēta iespēja nopelnīt pārdodot 110% likvīdu preci - https://t.co/1bIMY9zDmY. biļetes— Juris Garjāns (@JurisGarjans) March 3, 2018