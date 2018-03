DP lūgusi prokuratūrai uzrādīt apsūdzību Latvijas pilsonim par spiegošanu Krievijas labā

Kriminālvajāšanu lūgts sākt 26.februārī par neizpaužamu ziņu nelikumīgu vākšanu nolūkā tās nodot ārvalstij un par šaujamieroču un munīcijas nelikumīgu glabāšanu.

2017.gada decembrī sāktajā kriminālprocesā noskaidrots, ka Latvijas pilsonis ilgākā laika posmā Krievijas specdienesta uzdevumā vāca un nodeva tam ziņas par Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūru, kā arī citiem Krievijas specdienestu interesējošiem objektiem. Izmeklēšanā arī konstatēts, ka Latvijas pilsonis iesaistīts sadarbībā ar Krievijas specdienesta virsnieku Krievijas teritorijā.

Pagājušā gada 19.decembrī kratīšanā Latvijas pilsoņa dzīvesvietā atrasti vairāki lietošanai derīgi šaujamieroči, munīcija, kā arī sprāgstvielas, kuru glabāšanai minētajai personai nav izsniegta atļauja.

Aizdomās turētajam draud brīvības atņemšanu līdz desmit gadiem.

Jau ziņots, ka citā lietā DP 2016.gadā par spiegošanu Krievijas labā aizturēja AS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) ceļu meistaru Aleksandru Krasnopjorovu. Šobrīd lieta iztiesāšanas stadijā atrodas Jelgavas tiesā un vēl nesen Krasnopjorovs atbrīvots no apcietinājuma, taču viņam piemērots cits drošības līdzeklis. Krasnopjorovs pārfilmējot no LDz videonovērošanas sistēmām tiešsaistes režīmā un video arhīviem, nelikumīgi ieguva ziņas par NATO militārās tehnikas pārvietošanos Latvijas teritorijā.

2015.gada gada vasarā Ādažos aizturēti divi Krievijas pilsoņi, kuri nelikumīgi iekļuva Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzē, kurā mitinājās arī sabiedroto valstu karavīri. Aizturēšanas brīdī pie Krievijas pilsoņiem tika atrastas skrejlapas angļu valodā. Abus vīriešus DP sākotnēji vainoja par spiegošanu un par mēģinājumu veikt teroristiskas darbības, taču vēlāk viņu veiktās darbības tika pārkvalificētas par huligānismu un pirmās instances tiesa abiem vīriešiem piemēroja trīs mēnešu un 27 dienu ilgu brīvības atņemšanu. Tas ir laiks, ko viņi iepriekš pavadīja apcietinājumā.

DP 2016.gada publiskajā pārskatā teikts, ka līdzīgi kā iepriekš, arī 2016.gadā nozīmīgāko apdraudējumu un izaicinājumus pretizlūkošanas jomā Latvijā radīja Krievijas specdienesti.