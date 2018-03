Rektoru padome rosina atteikties no studiju virzienu akreditācijas, to aizstājot ar augstskolu akreditāciju

Vērtējot tendences Eiropas augstākās izglītības telpā, būtu apsverama iespējamība Latvijā atteikties no studiju virzienu akreditācijas, pārejot uz augstākās izglītības institūciju akreditāciju, rosina Rektoru padome (RP).

Kā liecina RP atzinums par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu likumā, padome atbalsta pāreju uz regulāru, valsts apmaksātu augstskolu akreditāciju, ārējās kvalitātes novērtēšanas sistēmu balstot uz skaidri definētiem kritērijiem, uzsvaru liekot uz augstskolu iekšējo kvalitāte sistēmu izvērtēšanu.

Atsaucoties uz IZM, RP atgādināja, ka Eiropas augstākās izglītības telpā vērojama tendence pāriet tikai uz augstākās izglītības institūciju akreditāciju, atsakoties no studiju virzienu akreditācijas vispār.

Līdz ar to RP aicina likumā noteikt, ka notiek pāreja no studiju virzienu akreditācijas uz augstākās izglītības institūciju akreditāciju. Tādējādi tiktu nodrošināta secīga mūsu valsts ārējās kvalitātes novērtēšanas sistēmas attīstība - studiju programmu akreditāciju aizstāja studiju virzienu akreditācija, kuru savukārt varētu nomainīt augstākās izglītības institūciju akreditācija, uzskata RP.

Padome lūdza IZM priekšlikumu rūpīgi vērtēt kontekstā ar iecerēto Akadēmiskās informācijas centra pievienošanos Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistram (EQAR).

Vienlaikus RP uzsvēra, ka kā IZM priekšlikumu trūkums vērtējama neskaidrība par akreditācijas procesa institucionālajiem aspektiem - ne priekšlikumos, ne skaidrojumā par piedāvātajām normām nav aprakstīts, kādā kārtībā tiktu izveidota akreditācijas komisija, kas to apstiprinātu.

Priekšlikumus grozījumiem Augstskolu likumā pirms otrā lasījuma Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē plānots izskatīt rīt, 7.martā.

Kā ziņots, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) rosinājis akreditēt nevis studiju virzienus, bet gan studiju programmas. Viņaprāt, priekšlikumi sakārtotu procedūras studiju programmu licencēšanā, sakārtotu procedūras, pārejot no studiju virzienu uz studiju programmu akreditāciju. Ņemot vērā, ka lielais akreditāciju vilnis bija plānots, sākot no 2019.gada, pārejas noteikumos mēģināts veidot augstskolām draudzīgāku akreditāciju grafiku, to izstiepjot līdz 2023.gadam. Šadurskis uzsvēra, ka līdz tam augstskolām būs pietiekami daudz laika sagatavoties.