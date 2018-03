Dziesmu un deju svētku biļetes pēc iegādes savā īpašumā nav saņēmuši 486 cilvēki

Naļivaiko preses konferencē skaidroja, ka 3.martā svētku biļešu tirdzniecības procesā «Biļešu paradīze» nav saņēmusi bankas apstiprinājumus par kopskaitā 486 pirkumiem. Tajā pašā laikā Naļivaiko solīja, ka šo klientu pirkumi nav nokļuvuši citu cilvēku rokās, un pēc «juridisko lietu sakārtošanas» šie cilvēki tiks pie savām biļetēm.

Svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva aģentūrai LETA norādīja, ka pašlaik pārdotas 87 034 biļetes jeb 92% no kopējā biļešu skaita, sastādot aptuveni 2 096 292 eiro ieņēmumus. Pašlaik tirdzniecībā palikušas biļetes tikai uz diviem no kopskaitā 19 Dziesmu un deju svētku maksas pasākumiem - svētku sadziedāšanos un vokālsimfonisko koncertu «Arēnā Rīga».

Naļvaiko nenoliedza, ka virtuālā rinda «Biļešu paradīzes» interneta veikalā sāka veidoties jau pirms plkst.11, taču, pēc viņa domām, tas nekādā veidā neietekmēja lietotāju iespējas tikt pie svētku biļetēm.

«Biļešu paradīzes» vadītājs norādīja, ka aizvadītajās dienās internetā cilvēki publicējuši arī aprakstus par to, kā bijis iespējams apiet šo interneta rindu. To Naļivaiko komentēja tikai kā negodīgu rīcību no cilvēku puses, jo ir pārliecināts, ka daļa cilvēku tādā veidā arī negodīgi iegādājušies biļetes

Tāpat arī jautājumus saistībā ar sociālajos tīklos publicētajiem video ar, iespējams, vienas «Biļešu paradīzes» filiāles darbinieču pretlikumīgām darbībam, Naļivaiko atteicās komentēt.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas «Cert.lv» vadītāja vietnieks Varis Teivāns preses konferencē norādīja, ka, analizējot «Biļešu paradīzes» sniegtos datus, secināms, ka 3.martā tās elektroniskajai sistēmai tik tiešām noticis sava veida uzbrukums, kura izcelsme meklējama Latvijas teritorijā, nevis ārvalstīs.

Teivāns sacīja, ka «Cert.lv» ar savā rīcībā esošo informāciju vērsīsies Valsts policijā, lai mēģinātu noskaidrot uzbrukuma avotu.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Vasiļjeva, svētku rīkotāji saņēmuši biļešu pircēju sūdzības par to, ka, veicot pirkumu interneta veikalā, ir noņemta nauda no bankas konta, bet biļetes nav atnākušas e-pastā un nav atrodamas pircēja profilā «Biļešu paradīzes» mājaslapas sadaļā «Jūsu izdarītie pirkumi».

Tāpat Latvijas Nacionālais kultūras centrs sastādījis aktu par konstatēto «Biļešu paradīzes» pakalpojuma sniegšanas pārkāpumu, piemērojot papildu komisijas maksu (apkalpošanas maksu) pirkumiem internetā par interneta veikala izmantošanu.

«Biļešu paradīzes» līdzīpašnieks un vadītājs Ēriks Naļivaiko aģentūrai LETA atteicās komentēt iespējamos krāpšanas gadījumus, kas varētu būt notikuši Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības laikā.

Jau vēstīts, ka sestdien, 3.martā, plkst.11 tika sākta vasarā gaidāmo Dziesmu un deju svētku maksas pasākumu biļešu tirdzniecība. To saskaņā ar LNKC pērn sarīkotā iepirkuma konkursa rezultātiem nodrošina «Biļešu paradīze».

Biļešu tirdzniecības pirmajā dienā tika saņemts vairāk nekā miljons pieprasījumu pēc apmēram 95 000 biļešu, aģentūru LETA informēja svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva. Vairākās vietās Rīgā un citviet Latvijā bija izveidojušās garas rindas pēc šīm biļetēm. Pircēji tika apkalpoti lēni, un arī uz biļetes iegādi internetā nācās gaidīt vairākas stundas, turklāt daudzos gadījumos arī pēc ilgās gaidīšanas kāroto biļeti iegādāties neizdevās.

Līdz sestdienas vakaram tika pilnībā izpārdotas biļetes uz 17 no kopskaitā 19 Dziesmu un deju svētku maksas pasākumiem.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.