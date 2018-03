Algas un «izdegšana» slimnīcā jeb kā atvilināt ārstus un pacientus uz Daugavpili?

Daugavpils reģionālā slimnīca ir ceturtā lielākā slimnīca Latvijā. Par slimnīcu valsts līmenī jau gadiem ilgi runā jauno speciālistu piesaistīšanas programmas kontekstā – Daugavpilī jau ilgstoši trūkst ārstu un citu medicīnas speciālistu.

Lai motivētu speciālistus nākt strādāt Daugavpils slimnīcā, tā īsteno speciālistu atbalsta programmu. Slimnīca arī piedāvā vairākus unikālus pakalpojumus, art kuru palīdzību slimnīca cer piesaistīt tā dēvētos veselības tūristus no citām valstīm.

Cik daudz pacientu mēnesi apkalpo Daugavpils slimnīca?

Vidēji tie ir 24 000 pacientu gadā, tas ir aptuveni 2000 pacientu mēnesī.

Šie skaitļi ir stabili?

Pēdējos gados pacientu skaits ir aptuveni vienāds, bez īpašām izmaiņām. Tomēr šeit jāņem vērā tas, ka pilsētas iedzīvotāju skaits samazinās, galvenokārt uz jaunu cilvēku aizbraukšanas rēķina, bet vecu cilvēku skaits pieaug. Sagaidāms, ka nākotnē šī tendence turpināsies. Pēdējo gadu laikā starp slimnīcas pacientiem ir arvien vairāk cilvēku ar hroniskām saslimšanām.

Sanāk, ka slimnīca atspoguļo Daugavpils iedzīvotāju novecošanās tendenci?

Ne tikai slimnīca, ir arī citi rādītāji. Tomēr, tas, ka vecu cilvēku kļūst arvien vairāk, nav apstrīdams.

Kas atšķir Daugavpils reģionālo slimnīcu no citām Latvijas slimnīcām?

Daugavpils slimnīca ir viena no galvenajām slimnīcām Latgalē. Mums ir unikāli medicīnas pakalpojumi, kurs nepiedāvā daudzas citas Latvijas slimnīcas. Piemēram, invazīvā kardioloģija Latvijā pieejama tikai pie mums, kā arī Liepājā un Rīgā. Ir onkoloģiskā palīdzība (..), ir reģionā lielākā «mākslīgā niere». Tāpat mūsu slimnīcā ārstē arī infekcijas slimības un tuberkulozi.

Kā jums šķiet, vai vai Daugavpilij jāstrādā pie tā, lai cilvēki brauktu uz Daugavpili kā «veselības tūristi»?

Protams, jo vairāk mēs varam sniegt pakalpojumus jebkādas kategorijas cilvēkiem, jo labāk. Es uzskatu, ka mēs maz izmantojam iespējas, ko mums dod Daugavpils ģeogrāfiskā atrašanās vieta un konkrēti – Lietuvas tuvums. Lietuviešiem, kas dzīvo Latvijas pierobežā, Daugavpils slimnīca ir vistuvākā slimnīca. Mums ir projekts ar Lietuvas kolēģiem, kas paredz arī [Lietuvas] pacientu piesaistīšanu un apkalpošanu.

Lietuvieši jau brauc ārstēties uz Daugavpili vai projekts joprojām atrodas izstrādes stadijā?

Viņi brauc, tomēr mums gribētos, lai viņu ir vairāk. Tas ir viens no aspektiem, kas palīdzētu slimnīcai attīstīties.

Daugavpils domei ir pilsētas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Kas tajā teikts par slimnīcu?

Viens no virzieniem tieši ir veselības tūrisma attīstīšana. Jāizmanto iespējas pacientu piesaistīšanai ne tikai no Lietuvas, bet arī no citām valstīm.

Daudzi daugavpilieši gan brauc ārstēties uz, piemēram, Preiļiem vai Rīgu. Kā jūs to komentētu?

Tā nav masveida tendence.

Vai slimnīcai pietiek speciālistu?

Šobrīd nepietiek. Šobrīd mums ir grūtības ar neatliekamās palīdzības nodrošināšanu 24 stundas diennaktī – mums palīdz ārsti no citiem reģioniem. Perspektīvas gan mums ir ļoti labas – pašvaldībai ir īpaša programma speciālistu piesaistīšanai. Pateicoties šai programmai, pēdējos gados mums ir parādījušies vairāk nekā 40 jaunu rezidentu, kas noslēguši ar mums līgumu, kas paredz, ka pēc rezidentūras beigām viņi pie mums strādās vismaz piecus gadus.

Tāpat mums ir līgumi ar vairāk kā desmit studentiem. Šobrīd viņi vēl studē universitātē, pēc tam viņi dosies rezidentūrā, bet pēc tam strādās pie mums. Katru gadu slimnīcai tiks piesaistīts arvien lielāks skaits mediķu – šogad un nākamgad tie būs pa astoņiem speciālistiem gadā, bet 2020.gadā – aptuveni 15.

Vecumā jaunu darbinieku piesaistīšana mums arī ir ļoti svarīga. Lielākā daļa slimnīcā strādājošo ārstu ir vecāki par 50 gadiem.

Uz kādiem nosacījumiem Daugavpils slimnīca piesaista jaunos speciālistus?

Rezidentiem ir divas iespējas. Pirmā – iegūt valsts programmas budžeta vietu, kurā mācības rezidentūrā apmaksā valsts un papildus rezidenta algai saņemt stipendiju 220 eiro apmērā.

Šī alga ir apmēram 600 eiro?

Šobrīd jau lielāka, kādi 700, 800 eiro. Tam klāt stipendija 220 eiro apmērā tiem, kas noslēdz līgumu ar slimnīcu un pēc tam tajā nostrādā piecus gadus.

Ja rezidents nav ieguvis budžeta vietu, tad speciālista apmācību sedz pašvaldība – apmaksā gan mācības, gan izmaksā stipendiju 365 eiro apmērā.

Sākotnēji tika runāts arī par dzīvesvietas piešķiršanu.

Šis jautājums arī tiek risināts – mēs izmantojam pašvaldības dzīvojamo fondu un meklējam iespējas dzīvokļus remontēt un palīdzam ar iedzīvi. Nodrošināsim ar dzīvokļiem arī atbraukušos speciālistus. Ir tādi, kas dzīvokļus jau ir saņēmuši.

Vai rezidenti aktīvi brauc uz Daugavpili?

Brauc aktīvi. To ietekmē arī tas, ka viena no mūsu slimnīcas struktūrām ir Stradiņa Universitātes nodaļa ar milzīgu potenciālu. Pateicoties tai mēs kļūstam par jaunu speciālistu apmācības bāzi. (..) Es domāju, ka šajā virzienā mēs tikai turpināsim augt.

Vai ārsti Daugavpilī saņem tādas pašas algas kā Rīgā?

Es domāju, ka algas dažādās slimnīcās var nedaudz atšķirties, bet kopumā tās ir diezgan līdzīgas. Problēma, ka zemo algu dēļ daudzi speciālisti aizbrauc strādāt uz ārzemēm, tiešām eksistē. Algām tiešām jābūt lielākām!

Cik Daugavpilī saņem, piemēram, ķirurgs?

Ārsta alga veidojas no daudziem komponentiem – tās ir dežūras, nakts maiņas, gan piemaksas. Vidējās «ārsta izmaksas» mums, kas ir alga pirms nodokļiem, ir vairāk nekā 1500 eiro. Vidējā ķirurga alga ir aptuveni 1000 eiro, tomēr ir jāsaprot, ka ķirurgiem ir dažādas slodzes, tāpēc algas ir atšķirīgas.

Vai medicīnas darbinieku algas pieaug?

Šogad mūsu slimnīcā ārstu algas tika palielinātas par 30%. sagaidāms, ka tās palielināsies arī turpmāk. Mēs šobrīd esam nonākuši līdz galējam punktam, kad neko nedarīt vairs nav iespējams.

Vai slimnīcas darbinieki saskaras ar «izdegšanu»?

Protams.

Vai slimnīcā ir kādas atbalsta programmas šādiem gadījumiem?

Diemžēl, šādu programmu mums nav, lai gan tās laikam būtu vajadzīgas. «Izdegšanas sindroms» visvairāk ir raksturīgs dežurārstiem, jo viņiem ir ļoti smags darbs. Šo problēmu palīdzēs risināt jaunu speciālistu atnākšana, jo pašreizējo ārstu slodze līdz ar to samazināsies. Šobrīd daudzi mūsu darbinieki strādā virsstundas, (..) bet jaunie speciālisti palīdzēs šo problēmu risināt.

Tātad jūs nākotnē raugāties ar optimismu?

Manas prognozes ir optimistiskas. Kad mēs sākām šo programmu, aptuveni pirms trīs gadiem, tāda optimisma nebija. Tomēr pēc programmas «palaišanas» es sapratu, ka tas ir labs slimnīcas attīstības pamats.