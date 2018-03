SAB veicis arī «klusās» personu izraidīšanas uz Krieviju

Pretizlūkošanas darba rezultātā Satversmes aizsardzības birojs (SAB) ir arī veicis «klusās» personu izraidīšanas no Latvijas un pamatā tās izraidītas uz Krieviju, šodien pēc pārvēlēšanas amatā žurnālistiem atklāja SAB direktors Jānis Maizītis.

«Biroja pamatuzdevums ir izlūkošanas un pretizlūkošana, taču birojs par to nevar publiski runāt, jo ne vienmēr šajā drošības dienestu sacensībā var runāt par kriminālvajāšanas sākšanu. Ir tāda veida izraidīšanas no valsts, par kurām tiek pateikts, bet arī ir tā dēvētās «klusās» izraidīšanas. Šādos gadījumos tiek iesaistīts diplomātiskais dienests, iespējams, notiek notu apmaiņa starp iesaistīto valstu ministrijām, bet diemžēl tas ir neredzamais darbs. Tā zināmā mērā ir sava veida spēle, kurā ir savi noteikumi un tajā abas iesaistītās puses vienmēr domās par to, kurš sājā spēlē ir zaudētājs vai vinnētājs,» sacīja Maizītis.

Maizītis tomēr neatklāja, cik šādu «kluso» izraidīšanu SAB ir veicis, taču pamatā tas ir noticis uz Krieviju. «Mēs publiski par to nerunājam un nerunāsim, jo neviena valsts arī to nedara,» piebilda Maizītis.

Vaicāts par iemesliem kāpēc cilvēki izraidīti, Maizītis atbildēja, ka tās ir situācijas, kas ir ļoti tuvas krimināli sodāmām darbībām. Lūgts precizēt, vai izraidītie bijuši drošības dienestu virsnieki vai aģenti, SAB direktors atbildēja, ka situācijas ir bijušas visdažādākās.

Jau ziņots, ka Saeima šodien nolēma iecelt pašreizējo SAB direktoru Jāni Maizīti šajā amatā uz vēl vienu pilnvaru termiņu.

SAB ir viena no trim Latvijas valsts drošības iestādēm. SAB galvenie uzdevumi ir izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība.