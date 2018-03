Skolas direktore: kad «šeit» viss slikti, bet «tur» - labi, bērns galu galā aizbrauc

Skolēnu skaitam šodien jau vairs neesot kur samazināties, vismaz Daugavpilī pilnīgi noteikti, uzskata Daugavpils 10. vidusskolas direktore. Par šādu tendenci varot spriest pēc pirmklasnieku skaita skolās. Piemēram, dažus gadus atpakaļ vidusskolā mācības katru gadu sāka trīs pirmās klases ar vidēji 27 skolēniem, bet pagājušajā gadā bija tikai divas pirmās klases ar 25 skolēniem katrā. Demogrāfiskā situācija gan nav vienīgā problēma, ar ko nākas saskarties Daugavpils skolām. Portāla TVNET krievu valodas versija, īstenojot projektu «Daugavpils: skats no malas» aicināja uz sarunu Daugavpils 10. vidusskolas direktori Valiju Salnu. Viņa stāsta par to, ko vēlas mūsdienu jaunatne, par pāreju uz mācībām latviešu valodā, kā arī to, kāpēc skolotājiem un bērnu vecākiem nepieciešams strādāt tandēmā.