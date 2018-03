IZM rosina paplašināt sociālo garantiju klāstu pedagogiem

Ar grozījumiem IZM paredz, ka arī pedagogiem, tāpat kā pārējiem valsts un pašvaldību izglītības iestāžu darbiniekiem, būs tiesības saņemt pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa zaudējumu. Patlaban Valsts un pašvaldību amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likums nosaka, ka šo pabalstu var saņemt izglītības iestāžu darbinieki, kas nav pedagogi, tādējādi nostādot pedagogus nevienlīdzīgā situācijā. Tā kā pabalstu izmaksai izglītības iestāžu dibinātājiem nepieciešami finanšu līdzekļi, plānots noteikt pārejas periodu - izglītības iestādes dibinātājam pabalsti pedagogiem obligāti jāsāk izmaksāt no 2019.gada 1.septembra. Savukārt, ja līdzekļi šim mērķim jau ir pieejami, pabalstus varēs izmaksāt arī pirms noteiktā termiņa. Grozījumi Izglītības likumā attieksies uz visām izglītības iestādēm neatkarīgi no to dibinātāja.

Grozījumi Izglītības likumā tāpat paredz noteikt, ka valsts un pašvaldība pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros pedagogam var noteikt arī pabalstu par bērnu invalīdu un veselības apdrošināšanu. Izglītības iestādes dibinātājs var paredzēt arī citas sociālās garantijas, ja tās noteiktas ārējos normatīvajos aktos, arī pašvaldību saistošajos noteikumos. Šo sociālo garantiju īstenošanai var tikt izmantoti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi finanšu avoti, bet ne valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai.

Tāpat ar grozījumiem Izglītības likumā tiek precizēts termins «materiālā stimulēšana», skaidri definējot, ka izglītības iestāde pašu ieņēmumus var izmantot prēmiju, naudas balvu un sociālo garantiju izmaksai pedagogiem un pārējam skolas personālam.

Pagājušā gada nogalē Saeima galīgajā lasījumā pieņēma IZM virzītos grozījumus Izglītības likumā, kas paredz sociālo atbalstu tiem pirmspensijas vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuriem pašvaldības vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā nebūs iespēju turpināt darbu skolā. Šim atbalstam tuvāko gadu laikā paredzēts finansējums valsts budžetā. Grozījumi Izglītības likumā stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Grozījumus Izglītības likumā IZM izstrādāja, ņemot vērā sociālo un sadarbības partneru priekšlikumus.