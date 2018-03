Iepazīsies ar Igaunijas pieeju attiecībā uz nozīmīgu kriminālprocesu materiālu pieejamību žurnālistiem

Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāvis Ivo Leitāns šodien Saeimas Juridiskās komisijas sēdē norādīja, ka viņa pārstāvētā organizācija atbalsta šāda likumprojekta pieņemšanu, jo tas palīdzēs sasniegt vairākus būtiskus mērķus demokrātiskā sabiedrībā, kas pašlaik Latvijā ir īpaši svarīgi.

Šāds solis stiprinātu uzticību tiesiskumam, kas ir viens no valsts ilgtspējai būtiskiem faktoriem, skaidroja LŽA pārstāvis. Viņš norādīja uz Igaunijas piemēru, kur žurnālistiem ir pieeja attiecīgo lietu materiāliem pie noteiktiem nosacījumiem. Piemēram, informācija var tikt izsniegta sabiedrības interesēs, reizē tas nedrīkst apdraudēt komercnoslēpumu, izmeklēšanas noslēpumu un personu sensitīvos datus.

Leitāns arī norādīja, ka Saeimā skatāmo likumprojektu vēl ir iespējams pilnveidot.

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš (VL-TB/LNNK) norādīja, ka šajā jautājumā būtu nepieciešams izpētīt Igaunijas regulējumu. Viņš lūdza to veikt arī Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem.

Deputāts Gunārs Kūtris (NSL) no savas puses vērsa uzmanību, ka Igaunijā ir citādāka kriminālprocesa sistēma, tāpēc uz to nevar raudzīties, tikai balstoties uz vienu atsevišķu pantu šīs valsts likumā. Viņš norādīja, ka Igaunijā operatīvās darbības informācija netiek tieši iekļauta krimināllietas materiālos, tāpat atšķirībā no Latvijas lieciniekiem Igaunijā ir tiesības neliecināt.

Kā ziņots, izskatīšanai Saeimā nodots likumprojekts, kas paredz iespēju žurnālistiem lūgt atļauju iepazīties ar sabiedriski nozīmīgu krimināllietu materiāliem un publiskot tos. Šo likumprojektu izskatīšanai parlamentā iesniedza «Vienotības» Saeimas frakcijas deputāti.

Saeimas Juridiskā komisijā šodien vairāk tika apskatīti divi citi likumprojekti, kas paredz «oligarhu sarunu» publiskošanu.