Rīgas tirgos šonedēļ parādījušās pirmās kļavu sulas

Vidzemes tirgū pastāstīja, ka šonedēļ tirgū parādījušās pirmās kļavu sulas. Tirgus administrācijā gan nemācēja pateikt, kādas ir to cenas.

Rīgas Centrāltirgus mājaslapā trešdien, 14.martā publiskotā informācija liecina, ka centrāltirgus atklātajā teritorijā ir parādījušās kļavu sulas, kuras šogad pieejamas par 1,50 eiro litrā.

Smiltenes novada uzņēmuma «Kainaiži» (zīmols «Birzī») īpašnieks Ervins Labanovskis apstiprināja, ka kļavu sulas tecēšanas laiks sākās pagājušās nedēļas beigās, taču tagad kļavas pārtraukušas dot sulu, jo uznāca sals. «Koka iekšienē sulu tecēšanas process nav apstājies, tas turpinās, bet sula nenāk laukā, jo saskarsmē ar gaisu tā sasalst,» skaidroja Labanovskis. Tāpēc Rīgas tirgos pieejamās sulas, visticamāk, ir pagājušajā nedēļā tecinātas, viņš piebilda.

Labanovskis pieļāva, ka līdz siltākiem laika apstākļiem sulas atsāks tecēt nākamceturtdien, kad sinoptiķi sola «plusus». «Kļavai atšķirībā no bērza nevajag, lai zeme atsalst. Bērza sulas ieguvei, savukārt, ir svarīgi, lai zeme atsalst. Līdz ar to bērzu sulas varētu ienākties pēc kādām divām nedēļām, ja neuznāks lieli mīnusi,» teica Smiltenes novada uzņēmuma «Kainaiži» īpašnieks.

Viņš atgādināja, ka bērzu sulas pērn sāka tecināt jau marta vidū, bet kļavas - februāra beigās. Tas ir agrāk nekā šogad, kad sulas ienākas vēlāk. Tomēr nav neparasti, ka bērzi šogad dos sulu tikai aprīlī, jo Latvijā īstenais sulu mēnesis skaitās aprīlis.

Jau vēstīts, ka pērn pirmās kļavu sulas centrāltirgū bija nopērkamas, sākot no 20.februāra, un to cena bija 1,5 eiro par litru. Pirmo pavasara kļavu sulu piedāvājumu Centrāltirgū bija sarūpējis ilggadējs Centrāltirgus tirgotājs no Auces Guntis Klūga.