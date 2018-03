Līdaka saplīsušā auto vietā par € 5300 iegādājies citu mašīnu

Vēl būdams deputāts viņš vairs nelietojamā auto vietā nopircis 2005.gada izlaiduma «Mitsubishi Pajero Sport». Savukārt saplīsušo tās pašas markas auto viņš par 500 eiro nodevis metāllūžņos.

Tāpat metāllūžņos viņš nodevis arī citu savu 1993.gada izlaiduma auto «BB Nissan», kas tāpat bijusi jau savu laiku nokalpojusi. Ņemot vērā arī izdevumus par transportēšanu, šis auto metāllūžņos tika nodots bezatlīdzības.

Līdaka pērn 40 310 eiro saņēmis atalgojumā kā Saeimas deputāts, 12 096 eiro par cirsmas pārdošanu un 9764 eiro guvis no saimnieciskās darbības un komercdarbības no SIA «Metsa Forest Latvia». No apgāda «Zvaigzne ABC» kā honorāru bijušais deputāts saņēmis 490 eiro.

Martā Zooloģiskā dārza vadītāja amatā apstiprinātais Līdaka valsts amatpersonas deklarācijā norādījis uzkrājumus 15 827 eiro AS «Citadele banka» un 1500 eiro skaidrā naudā.

Viņš arī deklarējis zemes un ēkas nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā.

Kā ziņots, Līdaka saistībā ar kļūšanu par Rīgas Zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāju šogad martā nolika Saeimas deputāta mandātu.