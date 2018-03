Tūkstošiem lietu par iebraukšanu Jūrmalā bez maksas liek policijai atvērt jaunu nodaļu

Pagājušajā gadā Jūrmalā, nesamaksājot divus eiro par vienreizējo caurlaidi, iebrauca tūkstošiem autovadītāju. Pašvaldības policijai, lai tiktu galā ar lielo darba apjomu, noformējot pārkāpumu protokolus, nācies izveidot pat jaunu nodaļu. Tikmēr autovadītāji piemērotos sodus maksā kūtri – to paveicis vien katrs desmitais pārkāpējs, svētdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas sešos».

«Lielākā daļa meklē attaisnojumus - tas uz viņiem neattiecas, caurlaidi nevajadzēja pirkt. Bet izskatot lietu, var saprast, kuram ir taisnība. Pirms tam pārkāpējs nezina, kādi dati mums ir pieejami, bet, kad parādām, ka ir fiksēts, visbiežāk sarunas tēma mainās,» stāsta Jūrmalas Pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas priekšnieks Ēriks Ločmelis.

No aprīļa līdz septembra beigām, kad tiek iekasēta maksa par iebraukšanu Jūrmalā, bez vienreizējās caurlaides dienā braukuši vismaz 100 autovadītāji. Policijā darba apjoms ir tik liels, ka decembrī bija spiesti pieņemt darbā jaunus astoņus darbiniekus un vērt vaļā nodaļu, kas nodarbojas tikai ar šo pārkāpumu izskatīšanu. Šobrīd jau noformēti 17 000 protokolu. Sods par vienu iebraukšanu bez caurlaides ir 50 eiro.

Rīdzinieks, kurš vēlējās palikt anonīms, sodu par sešām iebraukšanas reizēm bez vienreizējās caurlaides plāno apmaksāt. Viņš nesaprot tikai vienu, ja pārkāpums ir izdarīts pērn vasarā, kāpēc par to viņš uzzina tikai pēc pusgada. Kā skaidro Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks, Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka lietu var sākt sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas brīža. «Pārkāpēju skaits šokē. Tieši tāpēc mūsu resurss neatļauj otrā dienā aprīļa sākumā to darīt. Vienā dienā pārkāpēju skaits bija pat pāri tūkstotim,» saka Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Kivkucāns.

Ir autovadītāji, kuri mēģinājuši iebraukt kūrortpilsētā, nesamaksājot 50, 60 un pat 70 reižu. Tātad sodos būs jāsamaksā divus, trīs un pat četrus tūkstošus eiro. Šobrīd no uzliktajiem sodiem samaksāti ir tikai 11%. Katrs ceturtais apstrīd šo lēmumu Jūrmalas pašvaldības policijas priekšniekam.