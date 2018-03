Drošības policija: pirms vēlēšanām jāuzmanās no kiberuzbrukumiem

Latvijas Drošības policija brīdina, ka pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām ir kiberuzbrukumu riski, ziņo LTV raidījums «de facto». Drošības policijas priekšnieka vietnieks Ints Ulmanis sarunā ar LTV skaidroja: «Mēs saņemam informāciju arī no mūsu partnerdienestiem. Ļoti būtiska lieta ir kiberapdraudējumi uz vēlēšanām – mums jābūt drošiem, ka mūsu informācijas sistēmas ir sagatavots, jābūt gataviem, ka varētu tikt uzlauztas mājaslapas, publiskajā telpā var nonākt sensitīva informācija».

Ulmanis pauda, ka liels risks ir tieši sensitīvo datu nonākšana ārzemju specdienestu rokās: «Tas ir liels apdraudējums, jo dati var tikt izmantoti visdažādākos nolūkos, varbūt ne rīt, bet pienāks parocīgs laiks, un specdienesti, kas to nozog. var izmantot.»

Drošības policija norāda - kaut gan tās uzmanības lokā ir aizdomīgi sociālo tīklu konti, kuru saturs mērķēts uz Latviju, pagaidām tai nav signālu par iejaukšanas Latvijas vēlēšanu procesā. Tikmēr Latvijas Ārlietu ministrijā Latvijas televīzijai apliecināja – diplomāti strādā pie tā, lai nepieciešamības gadījumā var cīnīties ar Latvijas likumu pārkāpējiem sociālajos tīklos.

«de facto» aptaujātie Krievijas eksperti uzskata, ka arī pēc Krievijas prezidenta vēlēšanām turpināsies kaimiņzemes centieni ietekmēt citu valstu iekšpolitiku un agresīvā retorika attiecībā uz Rietumiem.

«Lielākā daļa no Krievijas vadības iekšpolitiskās autoritātes balstās uz idejas par stipru Krieviju, kas nepadodas Rietumiem. No šīs izpratnes par pasauli nav izejas – ja vajadzēs vēl kaut kā ietekmēt vai konsolidēt Krievijas sabiedrību, konfliktu skaits ar apkārtējo pasauli var tikai pieaugt, ne mazināties. Uz jautājumu, ko tieši gaidīt tālāk, es Jums varu atbildēt tikai ar citātu no Bībeles «Esiet nomodā». Ja tagad pasaules čempions politiskajos pārsteigumos ir [ASV prezidents] Tramps, Putins ir vicečempions, kurš ar Trampu vēl pacīnīsies par pirmo vietu», sarunā ar LTV teica «TV Dožģ» analītiķis Konstantīns fon Egerts.