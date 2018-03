Vidzemē ugunsgrēkā bojā gājuši bez uzraudzības atstāti bērni

Svētdien plkst. 16.18 VUGD saņēma izsaukumu Vidzemē, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāvu dzīvojamā mājā. Ugunsdzēsējiem glābējiem steidzoties uz izsaukumu, jau no tāluma bija redzams, ka dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu pilnā platībā. Glābējiem ierodoties, konstatēts, ka ēka deg 80 kvadrātmetru platībā un tai iebrukušas jumta konstrukcijas. Mēģinot nodzēst ugunsgrēku saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās, ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Ugunsgrēkā gāja bojā divi nepilngadīgi cilvēki, kuri ugunsgrēka izcelšanās brīdī bija atstāti bez pieaugušo uzraudzības. Plkst. 20.20 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts. Precīzus notikušā apstākļus noskaidros Valsts policija.

Savukārt Liepājā svētdien izcēlās ugunsgrēks dzīvoklī piecstāvu dzīvojamajā mājā. Izmantojot autokāpnes, ugunsdzēsēji glābēji no ēkas piektā stāva balkona nocēla četrus cilvēkus, bet no piedūmotā ceturtā stāva dzīvokļa tika izglābti trīs cilvēki un kaķis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem bija evakuējušies divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks.

Aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma 150 izsaukumus – 93 uz ugunsgrēku dzēšanu un 29 uz glābšanas darbiem, bet 28 no izsaukumiem bija maldinājumi.