Krievijas prezidenta vēlēšanās Latvijā piedalījās par 5% mazāk cilvēku nekā 2012.gadā

Šī gada vēlētāju skaits ir par pieciem procentiem mazāks nekā 2012.gada vēlēšanās, kad balsot par nākamo Krievijas prezidentu bija ieradušies 21 895 Krievijas pilsoņu.

Vēstniecībā vēlēšanu aktivitāti vērtēja pozitīvi, uzsverot, ka lielais vēlētāju skaits pat radījis nepieciešamību ar Krievijas Centrālo vēlēšanu komisiju operatīvi saskaņot papildu vēlēšanu zīmju sagatavošanu.

Par kādu no kandidātiem savu balsi atdeva 20 667 Krievijas pilsoņi. Vēlēšanu izskaņā vēlēšanu urnās tika konstatēti 95 sabojātas vēlēšanu zīmes, savukārt vēl trīs atzītas par zudušām.

Kā ziņots, nedēļas nogalē notikušajās Krievijas prezidenta vēlēšanās starp Latvijā balsojušajiem atbalsts līdzšinējam valsts vadītājam Vladimiram Putinam bijis ievērojami lielāks nekā Krievijā un vēlēšanās kopumā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati.

Kopumā Latvijā par Putinu nobalsoja 94,88% Krievijas pilsoņu. Par Pāvelu Grudiņinu no Komunistiskās partijas nobalsoja 2,32% vēlētāju, bet Vladimirs Žirinovskis no ultranacionālistiskās Liberāldemokrātiskās partijas saņēma 0,92% Krievijas pilsoņu balsu Latvijā. Ksenija Sobčaka no opozīcijas partijas «Pilsoniskā iniciatīva» kopumā Latvijā saņēma 0,73% balsu, Sergejs Baburins no nacionālistiskās partijas «Krievijas tautas savienība» - 0,33%, Maksims Suraikins no partijas «Krievijas komunisti» un Grigorijs Javļinskis no liberālās partijas «Jabloko» - pa 0,31%, bet Boriss Titovs no «Izaugsmes partijas» - 0,19%.

CVK publiskotie provizoriskie rezultāti pēc 99% vēlēšanu komisiju protokolu apstrādes liecina, ka kopumā Putins ieguvis 76,65% balsu. Savukārt, pēc fonda «Sabiedriskā doma» aptaujas datiem, Putins saņēmis 77% balsu, bet, pēc VCIOM aptaujas datiem, 73,9% balsu.

Bez Putina vēlēšanās bija vēl septiņi kandidāti. Pēc CVK datiem, otrajā vietā ir Grudiņins ar 11,82% balsu. Tālāk seko Žirinovskis ar 5,68% balsu, Sobčaka ar 1,66% balsu, Javļinskis ar 1,04% balsu, Titovs ar 0,75% balsu, Suraikins ar 0,68% balsu, kā arī Baburins ar 0,65% balsu.

Vēlētāju aktivitāte sasniegusi apmēram 67%, pēc vairāk nekā 95% vēlēšanu komisiju protokolu apstrādes paziņojusi CVK. Iepriekšējās prezidenta vēlēšanās 2012.gadā piedalījās 65,3% balsstiesīgo Krievijas pilsoņu.

Pēc CVK sniegtās informācijas, ziņojumu skaits par pārkāpumiem vēlēšanu gaitā neesot liels.

Tomēr Krievijas opozīcijas aktīvisti un nevalstiskās organizācijas ziņo par daudziem pārkāpumiem svētdien notiekošajās prezidenta vēlēšanās. Galvenie minētie pārkāpumi ir fiktīvu biļetenu mešana urnās, kā arī urnu novietošana ārpus videokameru redzamības loka.