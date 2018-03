Rīgas sabiedriskajā transportā bez maksas var braukt teju 5000 citvalstu pensionāru

Rīgas sabiedrisko transportu bez maksas var izmantot 4916 Rīgā deklarēti Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi - pensionāri, no kuriem 2997 vēl nav sasnieguši Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu 63 gadus, pastāstīja SIA «Rīgas satiksme» pārstāve Baiba Bartaševiča.

Viņa norādīja, ka «Rīgas satiksme» pensionāriem braukšanas cenas atvieglojumus piešķir saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nosaka, ka atvieglojumi pienākas Rīgā deklarētiem, nestrādājošiem pensionāriem līdz 75 gadu vecumam. Proti, pensionāru pilsonība, vai citi kritēriji, piešķirot atlaides, vērā ņemti netiek.

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem, kopumā Rīgā ir deklarēti 86 351 cilvēki, kas saņem Latvijas vecuma un izdienas pensiju.

Savukārt 4916 cilvēki saņem Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pensiju. Starp tiem 23,5% saņem arī Latvijas pensiju.

Tā kā reģistrēto e-talonu skaits pēc VSAA un «Rīgas satiksmes» aplēsēm vidēji mēnesī ir 70 800, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pensiju saņēmēji līdz 63 gadiem, kuri izmanto pensionāru braukšanas maksas atvieglojumus Rīgā, varētu būt 2325, kas ir aptuveni 3,28% no kopējā Rīgā deklarēto pensionāru skaita.

Jau vēstīts, ka ažiotāžu sabiedrībā pirms neilga laika raisīja LTV raidījuma «De facto» publiskotais sižets, kurā teikts, ka citvalstu pensionāri braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā saņem vidēji par astoņiem gadiem agrākā vecumā nekā Latvijas pensionāri.

Šāda situācija izpelnījās arī Rīgas domes opozīcijas deputātu uzmanību, kuri rosināja noteikumus mainīt un «novērst latviešu pensionāru diskreditāciju» nosakot visiem vienādus kritērijus.

Sākotnēji «Rīgas satiksme» informāciju par to, cik tad citvalstu pensionāri šādu iespēju izmanto sniegt nevarēja, jo «tāda uzskaite veikta netiek» tādēļ, ka pilsonība nav viens no kritērijiem, kas tiek ņemts vērā piešķirot atlaides. Tomēr pēc Rīgas mēra Nila Ušakova (S) un opozīcijas deputātu vienošanās vienā no Satiksmes un transporta lietu komitejām, uzņēmumam tika uzticēts veikt vismaz aptuvenos aprēķinus un par tiem informēt deputātus.