Sācies astronomiskais pavasaris

Lai gan pavasara ekvinokcija (brīdis, kad Saules diska centrs šķērso debess ekvatoru un nonāk debess ziemeļu puslodē) un astronomiskā pavasara sākums bija otrdien, 20.martā, plkst.18.15, ņemot vērā gaismas laušanu atmosfērā, jau 18. martā diena kļuva garāka par nakti. Rīgā svētdien saule spīdēja 12 stundas un vienu minūti.

Katra nākamā diena kļūs par nepilnām piecām minūtēm garāka.

Tomēr meteoroloģiskais pavasaris vēl tik drīz nav gaidāms - šonedēļ Latvijā vairākkārt ieplūdīs vēss gaiss no ziemeļiem, sals un sniegs brīžiem gaidāms arī aprīlī, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās dienās zemi brīžiem var pārklāt sniegs, bet pavasara saule to ātri vien izkausēs. Gaisa temperatūra šonedēļ svārstīsies robežās no -10 līdz +10 grādiem.

Savukārt naktī uz 25.martu sāksies vasaras laiks, pulksteņa rādītāji tad būs jāpagriež stundu uz priekšu.

Astronomiskā vasara iestāsies 21.jūnijā, savukārt 25.-26. septembrī nakts atkal kļūs garāka par dienu.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs vēsta, ka saskaņā ar tautas tradīcijām pavasara ekvinokciju atzīmē kā Lielo dienu, jo diena kļūst lielāka par nakti.