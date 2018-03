Ar valsts un pašvaldību atbalstu vasarā skolēniem plāno izveidot ap 10 000 darba vietu

NVA šim mērķim ir pieejami 1,2 miljoni eiro. Sadarbībā ar darba devējiem NVA plāno izveidot ap 5000 darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā.

Simsone pieļāva, ka skolēnu skaits, kas strādās NVA veidotajās 5000 darba vietās, varētu būt lielāks par šo darba vietu skaitu. Viņa aģentūrai LETA skaidroja, ka daļa no darba vietām varētu tikt dalīta pa puslodzēm, kas ļautu nodarbināt lielāku skaitu skolēnu.

Reizē pašvaldības atsevišķi plāno atbalstīt vēl 5171 skolēna vasaras nodarbinātību. Pašvaldību iestādēs plānots nodarbināt 4263 skolēnus, savukārt uzņēmumos - 908 skolēnus.

NVA projekta mērķgrupa ir skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Kā finanšu atbalsta pasākumi paredzēta dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no minimālās algas, kā arī dotācija darba vadītāja algai viena desmitā daļa no minimālās algas par viena skolēna darba vadīšanu.

NVA projektā tāpat plānots apmaksāt veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Darba devēji NVA programmai var pieteikties līdz 4.aprīlim, savukārt skolēnu reģistrēšanās darba vietām sāksies maija pirmajā pusē.