Sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana dažviet Zemgalē un Latgalē

Braukšanas apstākļi plkst.7 bija apgrūtināti pa Liepājas šoseju posmā no Kalnciema pagrieziena līdz Apšupes krustojumam, pa Jelgavas šoseju visā garumā, pa Daugavpils šoseju no Lielvārdes līdz Nīcgalei, pa autoceļu Tīnūži-Koknese posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei, pa autoceļu Pļaviņas-Madona-Gulbene posmā no Aiviekstes līdz Madonai, kā arī pa autoceļu Jēkabpils-Rēzekne-Ludza posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.

Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Liepājas, Limbažu, Ogres, Valkas, Ventspils un Valmieras apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 127 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti ievērot piesardzību un izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu.