«Kustība «Par!«» nolemj veidot apvienību ar partijām «Latvijas attīstībai» un «Izaugsme»

Lēmumus pēc būtības nozīmē to, ka biedri ir devuši mandātu partijas valdei apvienības veidošanai ne tikai ar šīm divām partijām, bet arī citām, ar kurām izdotos rast kopsaucējus, norādīja partijas «Kustība «Par!«» pārstāvji.



Par apvienību veidošanu balsoja 148 biedri, pret bija 38, bet četri atturējās.



Debatēs bija pieteikušies 19 partijas biedri, kuru pozīcija par apvienības veidošanu bija atšķirīga. Vairāki biedri aicnāja klātesošos atbalstīt lēmumu par apvienības veidošanu, argumentējot, ka starts šī gada Saeimas vēlēšanās kā apvienībai ir reāla iespēja tikt ievēlētiem, kas nozīmētu, ka būtu iespējas sākt reālu darbu pie liberālo vērtību un ideju ieviešanas dzīvē.



Ne mazums bija arī biedru, kuri aktīvi aicināja balsot pret lēmumu veidot apvienību. Savu nostāju viņi pamatoja ar to, ka nepieciešamība veidot apvienību liecina par pašas partijas «Kustība «Par!«» vājumu. Tāpat biedri norādīja, ka arguments balsot pret varētu būt tas, ka partija «Latvijas attīstībai» ir ar apšaubāmu reputāciju - gan atsevišķu tās biedru dēļ, gan arī partijas līdzekļu izcelsmes dēļ.



Pret balsojošajiem biedriem bija arī šaubas par to, vai ar apvienības izveidošanu tiks ievēroti principi, kas nosaka, ka politikā ir jānāk jauniem cilvēkiem, nevis «lokomotīvēm» un partiju «spicēm», kas varētu nodrošināt vietas Saeimā. Kāds no pret balsojošajiem biedriem pat teica, ka atstās partiju «Kustība «Par!«», ja biedru vairākums nobalsos par apvienības veidošanu.



Debašu laikā uzstājās arī biedri, kuri neaicināja balsot ne par, ne pret apvienības veidošanu. Viņu vēstījums klātesošajiem bija par to, ka valdei jāizvērtē līdzšinējais darbs un nākotnes ieceres, kā arī aicināja biedrus pieņemt izsvērtu lēmumu.



Partijas «Kustība «Par!«» Pārskata padomes loceklis Pēteris Viņķelis debašu laikā aicināja partijas biedrus apzināties, ka balsojums ir arī par izvēli - vai nu startēt vēlēšanās šogad un, visticamāk, tikt Saeimā, vai arī neveidot apvienību un pašu spēkiem labākajā gadījumā cerēt uz iekļūšanu Saeimā 2022.gadā.



Pret balsojošie biedri bija mierā arī ar šādu scenāriju, uzsverot, ka partijas vērtības - atklātība un caurspīdīgums - ir svarīgākas par, iespējams, ātrāku iekļūšanu Saeimā. Tāpat šie biedri pauda gatavību ilgam darbam, ja tas nepieciešams.