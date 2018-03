ASV polittehnologi, kuri palīdzēja uzvarēt Trampam, konsultējuši Šķēli un Šleseru

Lielbritānijas televīzijas «Kanāla 4» žurnālisti vairākus mēnešus ilgā pētījumā pierādījuši, ka polittehnologi no kompānijas Cambridge Analytica slēpti ietekmējuši vēlētājus ASV un citās valstīs, zogot datus no sociālo tīklu lietotāju kontiem, kas izmantoti vēlēšanu kampaņās. Izrādās, ka kompānijas mātes uzņēmums darbojies arī Latvijā, šovakar ziņo raidījums «Nekā personīga».

Cambridge Analytica publiski noliedz savu darbu aizkulisēs un zādzības no soctīkliem. Bet slepeni ierakstītajās sarunās ar britu žurnālistiem viņi atklāti stāsta, kā sadarbojas ar specdienestiem, lai vāktu kompromatus, izmanto prostitūtas, lai diskreditētu vēlēšanu kandidātus, slēpti filmē, kā notiek politiķu uzpirkšanas mēģinājumi, lai materiālus publicētu internetā.

Šobrīd mediji raksta par Cambridge Analytica iespējamo saistību ar BREXIT kampaņas organizatoru Naidželu Farāžu. Firma to noliedz. Divus gadus senā firmas vadītāja Aleksandra Niksa rakstā vienā no vadošajiem mārketinga un reklāmas izdevumiem viņš izstāsta, kā palīdzējuši pārliecināt britus nobalsot par izstāšanos no Eiropas Savienības.

Līdzīgi Aleksandrs Nikss noliedza, ka viņa firma būtu izzagusi datus no sociālo tīklu lietotāju kontiem. Šobrīd pat Facebook vadītājs publiski atvainojies, ka šāds fakts ir noticis.

Uzņēmums SCL group jeb «Stratēģiskās komunikācijas laboratorija» ir Cambridge Analytica mātes organizācija. Tā dibināta 1990. gadu sākumā. Tolaik firma apkalpo tirdzniecības kompānijas, tās vadībā strādā vairāki bijušie militāristi un izveidojas cieša sadarbība ar NATO. Kā noskaidroja Nekā personīga, pirms trim gadiem SCL group rīkojusi 8 nedēļas garus kursus Rīgā tobrīd nesen dibinātajā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrā.

NATO centrs tolaik nav zinājis par SCL group meitas kompānijas iesaisti politisko kampaņu organizēšanā. Firmas pakalpojumi bijuši dārgi un tāpēc sadarbība nav turpinājusies.

Internetā atrodama informāciju par kādu apmācību centru Lietuvā ar daiļskanīgu nosaukumu «Valkīra». Tas dibināts 2009.gadā sadarbībā ar britu SCL group. Pirms 8 gadiem «Valkīra» apgalvoja, ka gatavojas piedāvāt stratēģiskās komunikācijas kampaņas valdībām un militārajām organizācijām visā pasaulē. Centra specialitāte esot psiholoģiskās, informācijas, mediju un maldināšanas operācijas. Tiek minēts, ka 2009.gada 27.novembrī centra speciālisti pasnieguši nodarbību Latvijas Aizsardzības akadēmijā. Kā mums skaidroja akadēmija un arī Aizsardzības ministrija - visticamāk, šādas nodarbības nav notikušas. Šobrīd ziņas par šo mācību centru Lietuvā publiski vairs nav atrodamas.

SCL group kā lieliski savas jomas eksperti pieminēti Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas paspārnē dibinātā drošības un stratēģiskās pētniecības centra 2014.gada pētījumā. Tā autori - divi militāristi no Kanādas un Lielbritānijas. Pētījuma secinājumu daļā pētnieki iesaka NATO sadarboties ar SCL group, jo tās rīcībā esot unikālas metodes mērķauditorijas analizēšanai.

Sākoties Trampa vēlēšanu skandālam SCL group no mājaslapas internetā izdzēsa daudzus no saviem sasniegumiem. Tomēr raidījumam Nekā personīga izdevās tos restaurēt. Uzņēmums iepriekš lepojās, ka 15 gadu laikā piedalījies trijās vēlēšanu kampaņās Lielbritānijā. Neprecizējot, kādus politiķus analītiķi pārstāvējuši. Albānijā, kur notikusi aktīva cīņa ar organizēto noziedzību, SCL group valdošajai partijai palīdzējusi atkārtoti uzvarēt vēlēšanās. Rumānijā 2008.gadā rīkota valdošās partijas kampaņa un vēlāk arī valsts prezidenta vēlēšanas. Ukrainā 2004.gadā SCL group palīdzējusi Oranžajai koalīcijai. 2012.gadā sniegtas konsultācijas kādai partijai Itālijā.

Un izdzēstajos failos no SCL group mājaslapas 2017.gada marta ekrānšāviņā redzama arī sadaļa ar nosaukumu Latvija.

«Bijušais premjerministrs Ainars Šlesers un viņa kampaņas līdzgaitnieks Andris Šķēle firmai «SCL vēlēšanas» pasūtīja Latvijas iedzīvotāju mērķauditorijas analīzi. Papildus visaptverošai kvantitatīvai valsts līmeņa programmai vietējā pētniecības grupa veica vairāk nekā 200 padziļinātas intervijas un vairāk nekā 50 fokusgrupas piecos vēlēšanu apgabalos. «SCL vēlēšanas» identificēja galvenos uzvedības kritērijus, kas ietekmētu vēlēšanas un varētu tikt izmantoti, lai organizētu kandidātu kampaņas stratēģiju.