Palielinās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju atlīdzību

No šī gada 1.aprīļa tiks palielināta atlīdzība juristiem, kas sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, paredz šodien valdībā atbalstītie Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos «Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību».

Grozījumi paredz palielināt atlīdzības apmērus tādās pozīcijās kā procesuālo dokumentu sagatavošana - tikai civillietās, administratīvajās lietās, pārrobežu strīdu lietās un lietās saskaņā ar Ārstniecības likumu, izņemot krimināllietas - apelācijas un kasācijas sūdzības sagatavošana un pārstāvība tiesas sēdē.

Šāds tiesiskais regulējums ietekmēs personas, kas sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību jeb personas, kurām ar Juridiskās palīdzības administrāciju ir noslēgts līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu, un zvērinātus advokātus.

Saskaņā ar izstrādātajiem grozījumiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēri civillietās, administratīvajās lietās, pārrobežu strīdu lietās un lietās saskaņā ar Ārstniecības likumu par prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma sagatavošanu pieaugs par no 35 eiro līdz 50. Par apelācijas sūdzības sagatavošanu samaksa pieaugs no 45 eiro līdz 65 eiro, par kasācijas sūdzības sagatavošanu samaksa pieaugs no 55 eiro līdz 80 eiro, par pārstāvību tiesas sēdē samaksa pieaugs no 30 eiro līdz 40 eiro.

Savukārt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēri krimināllietās par apelācijas sūdzības sagatavošanu pieaugs no 65 eiro uz 85 eiro, par kasācijas sūdzības sagatavošanu samaksa pieaugs no 75 eiro līdz 100 eiro un par pārstāvību tiesas sēdē samaksa pieaugs no 30 eiro līdz 40 eiro.

Noteikumu projekta īstenošanu 2018.gadā un turpmākajos gados Juridiskās palīdzības administrācija nodrošinās ar tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Minētajai iniciatīvai papildu valsts budžeta līdzekļi netiks pieprasīti, vēstīts noteikumu projekta anotācijā.