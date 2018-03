Trīs skolu audzēkņiem var nākties pārlikt daļu angļu valodas eksāmena

Pievienotas pēdējās trīs rindkopas

Angļu valodas eksāmena norises laikā, 13.martā, 12.klašu skolēniem bija jāraksta domraksti. To temati atbilstoši aktualizētajai kārtībai tiek izvietoti īpašā tiešsaistes sistēmā, no kuras skolu pārstāvjiem konkrētā laikā pirms eksāmena darba norises ir jālejupielādē domraksta temati.

Divās skolās - Skaistkalnes vidusskolā, kur eksāmenu kārtoja desmit šīs skolas, kā arī astoņi Valles vidusskolas skolēni, un Madonas Vakara un neklātienes vidusskolā (19 skolēni) - skolu vadība skolēniem bija izdalījusi domrakstu lapas, taču no minētās interneta vietnes nelejupielādēja domrakstu tematus, kā rezultātā skolēni domrakstus rakstīja par pašu izvēlētiem tematiem. Eksāmenu vērtēšanas kritēriji paredz, ka, ja domraksts netiek rakstīts par kādu no noteiktajiem tematiem, darbs netiek vērtēts, tādējādi konkrētajā eksāmena daļā saņemto nulli punktu.

VISC skaidroja, ka minēto divu skolu vadība nebija kārtīgi iepazinusies ar jaunajiem noteikumiem. Skolu vadība bija sazinājusies ar VISC, un tika sasaukta VISC procedūras komisija, kas tuvākajā laikā pieņems lēmumu par turpmākajām rīcībām. Viens no variantiem varētu būt aicināt skolēnus angļu valodas eksāmena domrakstu rakstīt vēlreiz 13.jūnijā.

Par notikušo ir atbildīgs izglītības iestādes direktors, norādīja VISC.

Līdzīga kārtība, proti, ka domrakstu temati ielādējami pirms rakstu daļas kārtošanas, noteikta arī latviešu valodas un vēstures eksāmenā.

Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece notikušo skaidroja ar jauno kārtību - esejas tēma šoreiz nav bijusi aploksnēs atsūtītajos eksāmena materiālos, bet gan eksāmena dienā plkst.12.15 jālejuplādē no sistēmas. Jaunā kārtība gan bija izskaidrota eksāmena instrukcijā, taču eksāmena vadītājs to palaidis garām.

Rezultātā skolēni uzrakstījuši eseju par brīvu tematu. Nenoliedzot savu atbildību par to, ka instrukcijā minētais bija palaists garām, direktore tomēr norāda, ka pārpratums nebūtu noticis, ja skola jau iepriekš būtu informēta par jauno kārtību. Lai gan par to it kā esot informētas visas skolas, Skaistkalnes vidusskola tādu vēstuli e-pastā nav saņēmusi, sacīja direktore.

Notikušo pārpratumu skola noskaidrojusi jau tajā pašā dienā, taču tad to labot bijis jau par vēlu. Atkārtoti eksāmena esejas daļu skolēni varētu kārtot 13.jūnijā, jo šajā datumā eksāmeni pirmajā svešvalodā ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos.

Madonas Vakara un neklātienes vidusskolas direktore Varvara Maksimčika atzina, ka pati pieļāvusi kļūdu. Eksāmena dienā viņai nav bijis labi ar veselību, tādēļ nav kārtīgi izlasījusi eksāmena instrukciju. Viņa apliecināja, ka atvainojusies skolas audzēkņiem un eksāmens tiks pārrakstīts.

To, kurš ir visvairāk atbildīgs par Skaistkalnes vidusskolā notikušo pārpratumu, izvērtēs VSIC, ņemot vērā eksāmena norisē iesaistīto personu paskaidrojumus, atzina Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jānis Kovals (ZZS). Pēc VSIC lēmuma saņemšanas pašvaldība arī varētu lemt par iespējamām soda sankcijām. Ja tas būtu bijis tikai vienas skolas eksāmens, par instrukcijas ievērošanu nepārprotami atbildīgā būtu skolas direktore, taču šajā gadījumā eksāmenu kopā ar Skaistkalnes vidusskolas audzēkņiem kārtoja arī Valles vidusskolas skolēni, norādīja Kovals. Pašvaldības izglītības metodiķe nozīmēja apvienotā eksāmena vadītāju no Skaistkalnes vidusskolas un novērotāju no Vecumnieku vidusskolas.

Pēc Kovala rīcībā esošās informācijas, eksāmena vadītājs nav detalizēti iepazinies ar instrukciju, kā rezultātā skolēni rakstījuši eseju par brīvi izvēlētu tematu, nevis par vajadzīgo tēmu. Lai arī novērotājam radušās šaubas, vai tiešām domrakstam var brīvi izvēlēties tēmu, tomēr viņš paļāvies uz pieredzējušākā eksāmena vadītāja teikto.