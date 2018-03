VM aicina Rīgā dzīvojošās māmiņas pieteikties smēķēšanas atmešanas nodarbībām

Nodarbības būs bezmaksas un notiks no 11.aprīļa līdz 24.maijam Rīgas Dzemdību nama Baltajā zālē.

Pirmā jeb informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība notiks trešdien, 11.aprīlī, no plkst.11 līdz 12.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Solvitu Valteri, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās sešas atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, sākot no 19.aprīļa no plkst.10 līdz 11.30.

Uz nodarbībām tiek aicināta ikviena smēķējoša Rīgā vai tai tuvējās apkaimēs dzīvojoša topošā vai jaunā māmiņa, kura smēķē un vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmusi veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēta to darīt. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

Jau ziņots, ka tuvākajā laikā VM sāks īstenot pilotprojektu smēķēšanas atmešanas veicināšanai, piedāvājot grupu nodarbības. Līdz 2019.gada marta beigām Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties bezmaksas smēķēšanas atmešanas grupu nodarbībās, kuras vadīs speciāli apmācīti psihologi un psihoterapeiti.

Šis pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās VM Eiropas Sociālā fonda projektā «Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi». Pilotprojektu realizē Atkarības speciālistu apvienība.