Apgabaltiesa atkārtoti vērtēs morālo kompensāciju studentes slepkavības lietā

Rīgas apgabaltiesai būs atkārtoti jāskata studentes Elīnas Pupiņas slepkavības krimināllietā daļā par morālā kaitējuma kompensācijām cietušajiem, šodien nolēma Augstākās tiesa (AT) Krimināllietu departaments.

Kā pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja, savā lēmumā AT atzinusi, ka apgabaltiesa, nosakot morālā kaitējuma kompensācijas apmēru, vadījusies pēc AT 2010./2011.gada tiesu prakses apkopojumā minētajām rekomendācijām, taču tā nav ievērojusi vadlīniju, kurā norādīts, ka tiesai jāizvērtē, vai norādītie morālā kaitējuma kompensācijas apmēra standarti ir aktuāli un atbilst mūsdienu apstākļiem. Tāpat tiesai ir bijis jāizvērtē, vai uz šo vadlīniju pamata noteiktais kompensācijas apmērs atbilst taisnīguma un samērīguma principiem un vai tas īsteno prevencijas un samierināšanas funkciju.

Apgabaltiesai lieta būs jāskata tikai daļā par morālo kompensāciju, jo pārējā daļā, proti, daļā ar kuru Jānis Gaigals atzīts par vainīgu Pupiņas slepkavībā ar netiešu nodomu un zādzības nelielā apmērā izdarīšanā, spriedums tika atstāts negrozīts un jau stājies spēkā. Gaigalam piemērota brīvības atņemšana uz deviņiem gadiem un desmit mēnešiem.

Jau vēstīts, ka sākotnēji Rīgas apgabaltiesa noraidīja cietušo kasācijas sūdzību, jo bija nokavēts kasācijas iesniegšanas termiņš, taču AT šo apgabaltiesas lēmumu atcēla.

Rīgas apgabaltiesa 2015.gada septembrī Gaigalalm par draudzenes slepkavību piemēroja deviņu gadu un desmit mēnešu cietumsodu. Tiesnesis Aivars Uminskis uzsvēra, ka, atšķirībā no pirmās instances tiesas, apelācijas instance secinājusi, ka slepkavība izdarīta ar netiešu nodomu.

Tiesa toreiz arī noteica piedzīt no Gaigala par labu Elīnas māsai Agnesei Pupiņai morālā kaitējuma kompensāciju 12 000 eiro apmērā, kā arī piedzīt no Gaigala valsts labā procesuālos izdevumus 5392,93 eiro apmērā - summu, kas izmaksāta cietušajiem, lai segtu ceļa izdevumus un maksu par naktsmītni -, nosakot termiņu nolēmuma labprātīgai izpildei šajā daļā 30 dienas no nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

2017.gada 2.februārī Rīgas apgabaltiesa atcēla iepriekšējās tiesas piedzīto morālā kaitējuma kompensāciju, tā vietā piešķirot 13 000 eiro kompensāciju bojā gājušās ģimenei.

Saskaņā ar apsūdzību 2012.gada 15.maija vakarā Gaigals, būdams izdzēris 600-650 gramus viskija un nedaudz šampanieša, uzturējies savā dzīvesvietā Rīgā, Buļļu ielā, kad pie viņa ieradusies draudzene un studente Elīna. Abi sastrīdējušies, un, kamēr meitene gulējusi dīvānā, Gaigals aplicis viņai rokas ap kaklu un saspiedis tās cieši kopā. Draudzeni viņš žņaudzis aptuveni pusotru minūti, tad iesitis viņai ar roku pa deniņiem, bet pēc tam iesitis vēl vismaz astoņas reizes, kā arī atsitis draudzenes galvu pret sienu un visbeidzot ar savu labo ceļgalu iesitis viņai pa seju.

Smagu miesas bojājumu dēļ iestājusies meitenes nāve, bet apsūdzētais paņēmis no viņas maka desmit latus un atstājis dzīvokli. Par to Gaigalam tagad celta apsūdzība pēc Krimināllikuma (KL) 116.panta par slepkavību un KL 180.panta 1.daļas par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā.

Pēc saīsinātās apsūdzības uzklausīšanas tiesa vaicāja Gaigalam, vai viņš atzīst savu vainu, uz ko apsūdzētais atbildēja, ka vainu atzīst daļēji. Attiecībā uz pantu par slepkavību apsūdzētais nenoliedza, ka fiziski ietekmējis draudzeni, taču viņš skaidroja, ka neesot vēlējies meiteni nonāvēt. Savukārt desmit latu zādzību no draudzenes maka Gaigals noliedza.

Nelaiķes tuvinieki ir pārliecināti, ka vispirms notikusi izvarošana grupā un pēc tam, lai slēptu šo noziegumu, jauniete nogalināta. Tuvinieki ir arī pārliecināti, ka notikusi neobjektīva lietas izmeklēšana. Ja neizdosies pierādīt savu taisnību Latvijas tiesu instancēs, studentes ģimene apsvērs iespēju vērsties pret Latviju Eiropas Cilvēktiesību tiesā.