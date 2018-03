Deklarācijas: Kūtris parādā € 123 tūkstošus; Dolgopolovs uzkrājis € 206 tūkstošus

Deputāts Gunārs Kūtris pērn Saeimas algā saņēmis 51 144 eiro, no Latvijas Universitātes – 15 896 eiro, kā arī honorāru – 1250 eiro apmērā. Tāpat Kūtris no AS «Swedbanka atklātais pensiju fonds» guvis 2000 eiro ienākumus.

Kūtra īpašumā ir dzīvoklis Rīgā, kā arī divi zemesgabali kopīpašumā. Viņam pieder zeme Liepnas pagastā, kā arī zeme un ēkas Babītes pagastā.

Kūtrim pieder automašīna «Audi A6», kura ražota 2004.gadā.

Savā valsts amatpersonas deklarācijā Kūtris norādījis, ka viņam ir 27,5 tūkstošu eiro lieli uzkrājumi «Swedbank», kā arī 2,9 tūkstoši bankā «Citadele».

Kūtris pērnā gada deklarācijā arī norādījis 123,3 tūkstošus eiro lielas parādsaistības.

«Saskaņas» valdes loceklis Sergejs Dolgopolovs ir arī Pilsoņu un nepilsoņu savienība s līdzpriekšsēdētājs, kā arī valdes loceklis «Citā politikā».

Par darbu Saeimā viņš saņēmis 38,7 tūkstošus eiro, penijā 10,8 tūkstošus eiro. Tāpat viņš no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņēmis 4,1 tūkstoti eiro lielu pabalstu.

Dolgopolova īpašumā ir arī «Toyota Yaris», kura ražota 2016.gadā. Viņš vairākas bankās uzkrājis vairāk nekā 206 tūkstošus eiro.

Savukārt Saeimas deputāts Raimonds Rubiks, kurš ir arī valdes loceklis Latvijas Sociālistiskajā partijā, savā amatpersonas deklarācijā minējis, ka par darbu Saeimā saņēmis 32,7 tūkstošus eiro.

Viņš arī savā pērnā gada deklarācijā norādījis parādsaistības 115,5 tūkstošu eiro apmērā.

Rubika valdījumā ir arī «Renault Kadjar» automašīna, kuras izlaides gads ir 2015. Viņa īpašumā ir divi dzīvokļi Rīgā.