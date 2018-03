Tiesībsargs: Visticamāk, RD diskriminē vietējos, piešķirot atlaides Krievijas pilsoņiem

Lai arī tiesībsarga Jura Jansona birojs vēl veic pārbaudi par to, ka nestrādājošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bez maksas «Rīgas satiksmes» transportlīdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, bet Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri atlaides saņem agrāk, «pirmšķietami konkrētā situācijā ir konstatējama diskriminējoša attieksme pret nestrādājošiem pirmspensijas vecuma Rīgas iedzīvotājiem».

Tiesībsargs ir uzsācis padziļinātu izpēti par Rīgas domes saistošajiem noteikumiem un pašvaldības īstenoto praksi, kas piešķir atlaides sabiedriskajā transportā visiem rīdziniekiem, kas saņem Latvijas vai citas valsts pensiju, neatkarīgi no rīdzinieka valstiskās piederības.

Pirmšķietami konkrētā situācijā ir konstatējama diskriminējoša attieksme pret nestrādājošiem pirmspensijas vecuma Rīgas iedzīvotājiem, kam pensiju būs iespēja saņemt tikai, sasniedzot Latvijā noteikto pensionēšanas vecumu,

norāda skaidro Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.

Rezevska arī akcentēja, ka konkrētajā situācijā, kad pašvaldība kā objektīvo kritēriju ir izvēlējusies to, ir/vai nav personai piešķirta pensija kādā valstī, veidojas faktiskās nevienlīdzības izlīdzinājums, kas skar tiesisko vienlīdzību, ņemot vērā, ka pensionēšanās nosacījumi valstīs mēdz būt ļoti atšķirīgi.

Šobrīd tiesībsargs vairākkārt ir uzdevis precizējošus jautājumus Rīgas pašvaldībai.

Pēc galējās atbildes saņemšanas tiesībsargs sniegs atzinumu par saistošajiem noteikumiem un to normu piemērošanu praksē.

Kā vēstīts, nestrādājošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bez maksas «Rīgas satiksmes» transportlīdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, turklāt pensionēšanās vecums arvien tiek paaugstināts, bet Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri atlaides saņem agrāk - jau no 55 gadu vecuma.



Rīgas sabiedrisko transportu bez maksas var izmantot 4916 Rīgā deklarēti Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi - pensionāri, no kuriem 2997 vēl nav sasnieguši Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu 63 gadus