Kurzemē un Vidzemē apgrūtināti braukšanas apstākļi

Kā liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» apkopotā operatīvā informācija, svētdienas vakarā ap plkst.20.40 braukšanas apstākļi pa valsts nozīmes autoceļiem ir apgrūtināti Liepājas šosejas posmos no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Saldus līdz Grobiņai, Ventspils šosejas posmā no Ķemeru Nacionālā parka līdz pat Ventspilij, Vidzemes šosejas posmā no Līgatnes līdz Virešiem, kā arī Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Stalbei.

Savukārt pa reģionālajiem ceļiem braukšanas apstākļi ir apgrūtināti lielākajā daļā Austrumlatvijas, kā arī Kuldīgas, Talsu un Tukuma apkaimēs.

Autovadītāji, kā vienmēr, tiek aicināti ievērot piesardzību un izvēlēties ceļa segumam un stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un stilu.