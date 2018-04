Apledojums un šķīdonis daudzviet apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Siguldas šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Stalbei, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kalnciema līdz Liepājai, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei un uz šosejas Liepāja-Nīca (A11) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apledojums apgrūtina braukšanu Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 120 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Sakarā ar pavasara atkusni visā valsts teritorijā daudzviet uz grants autoceļiem ir iestājies šķīdonis - pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi - liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par desmit tonnām. Patlaban īslaicīgie masas ierobežojumi ir ieviesti jau 657 valsts autoceļu posmos ar grants segumu, informēja «Latvijas valsts ceļi».