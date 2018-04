Arī Čigāne izstājas no partijas «Kustība «Par!»»

Saeimas deputāte Lolita Čigāne arī nolēmusi izstāties no partijas «Kustība «Par!»».

Čigāne apstiprināja, ka nolēma atstāt «Kustību «Par!»» un pagaidām vēl nav izlēmusi, vai startēs Saeimas vēlēšanās.

Čigāne par savu lēmumu izstāties no «Kustības «Par!«» paziņojusi arī sociālajos tīklos, pievienojot savu skaidrojumu. «Daudzie piesaistītie un iedvesmotie biedri bija galvenais iemesls, kāpēc man pēc «Par!» valdes aicinājuma atstāt «Vienotības» frakciju Saeimā vai arī izstāties no partijas, šī izšķiršanās bija grūta. Esmu ievēlēta Saeimā no «Vienotības» saraksta un apzinos, ka tikai savstarpējā sadarbībā ir iespējams kaut ko panākt, tāpēc tieši šobrīd tālāk šķaidīt «Vienotības» frakciju nebiju gatava,» pauž Čigāne.

Kopš «Par!» izveidošanās Čigānei bija pārliecība, ka tai jābūt plašai centriskai platformai, kur savu vietu varētu atrast gan politikā bijuši, gan jauni cilvēki. «Kustības «Par!»» valde un pēc tam kongress nolēma veidot esošajai koalīcijai opozīcijā esošu partiju apvienību ar partijām «Latvijas attīstībai» un «Izaugsme», atgādina Čigāne. «Par!» kongresā tika iezīmētas jomas, kur «Par!» un «Latvijas attīstība» strādās kopā - Stambulas konvencija, partnerattiecību regulējums, olšūnu ziedošanas jautājumi, apliecinot, ka jaunā apvienība vispirmām kārtām būs sociāli liberāla, norāda politiķe. Tomēr, viņasprāt, šos svarīgos jautājumus bija jāiekļauj plašākā, centriskā politiskā piedāvājumā.

«Un, visbeidzot, izvēlētais galvenais partneris, «Latvijas attīstībai», protams, nav nekāds «jaunais» spēlētājs Latvijas politikā, to veidojuši iepriekš no dažādām citām partijām aizgājuši politikā sen zināmi cilvēki. «Latvijas attīstībai» ir iestaigātas takas gan medijos, gan daudz naudas. Tas, protams, atrisinās «Par!» problēmu ar regulāras atpazīstamības un dzirdamības nodrošināšanu, tomēr tas jau būs cits «Par!»,» savu lēmumu skaidro Čigāne.

Kā ziņots, deputāts Ints Dālderis izstājies no partijas «Kustība «Par!»». Dālderis bija viens no «Kustības «Par!»» dibinātājiem, kā arī valdes loceklis. Iepriekš «Kustību «Par!»» pameta arī «Vienotības» Saeimas frakcijas deputāti Aleksejs Loskutovs un Andrejs Judins.

Čigānes izstāšanos no «Par!» komentē sociālo tīklu lietotāji:

Lai kā man simpatizētu @lolita_cigane kā politiķe/cilvēks/projektu partneris, paziņojums par izstāšanos no @KustibaPar, atstāj "veco laiku" iespaidu- sak, kur lielāka iespējamība tikt ievēlētam, tur iešu. Šādu staigāšanu nekur netur godā.https://t.co/o8Bs81L8qb— Krists Šukevičs (@kSukevics) April 3, 2018

Līdzjūtība tiem, kas “pavilkās” un steidza atbalstīt ar savu vārdu un skaisti zīmētām vīzijām. Ja mērķis ir graut ticību jaundibinātām kustībām un nostiprināt esošo veco buku apvienības, žetons. Darbs veiksmīgi būs padarīts.— Uzvārds (@EvijaUnama) April 3, 2018