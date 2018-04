Daugavas stadiona kanalizācijas izbūves laikā gājis bojā strādnieks

Pievienota 4. rindkopa

Remontdarbus veica SIA «Mārupīte-RR».

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā TVNET uzzināja, ka izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts pirms pusnakts. Vīrietis, ierodoties mediķiem, jau bija miris.

Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece TVNET pastāstīja, ka svētdien tika saņemts izsaukums uz Augusta Deglava ielu, kur cilvēks bija iekritis šahtā. Glābēji cilvēku izcēla un nodeva mediķiem.

Valsts policijas preses pārstāve Elīna Sprudzāne aģentūrai LETA apstiprināja, ka policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret personas veselību. Kriminālprocess sākts par faktu un policija skaidro notikušā apstākļus.

Vīrietis dzimis 1968.gadā.

Par notikušo informēta arī Valsts darba inspekcija, taču tā pašlaik sīkāku informāciju nesniedz.

Jau ziņots, ka

ūdensvada avārijas dēļ pār Augusta Deglava tiltu pirmdienas rītā ļauts braukt tikai sabiedriskajam transportam.

Papildus tam nobrauktuvē no tilta centra virzienā transporta kustībai ir slēgta braukšanas josla, informēja SIA «Rīgas ūdens».

Kā skaidroja uzņēmumā, sakarā ar stadiona «Daugava» rekonstrukciju Augusta Deglava ielā tika veikti kanalizācijas vada izbūves darbi, kuru laikā bojāts ūdensvads. Negadījums noticis naktī uz otrdienu Augusta Deglava ielā, krustojumā pie Augšielas.

Turpinās avārijas likvidācijas darbi. No plkst.1 pārtraukta ūdens padeve vairākiem objektiem Augusta Deglava ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Vagonu ielai un Pērnavas ielas posmā no Vārnu ielas līdz Vagonu ielai, kā arī Augšielā un Stadiona ielā.

Remontdarbu dēļ pie Augusta Deglava ielas, kur naktī notika ūdensvada avārija, autobusi un trolejbusi Rīgā patlaban kavē līdz 50 minūtēm, informēja pašvaldības SIA «Rīgas satiksme».

Visvairāk kavē 5.,11.,13.,22.trolejbuss, kā arī 3., 6., 13., 47., 50., 51., 52., 49.autobuss. Sastrēgumi izveidojušies uz Zemitāna un Gaisa tilta, kā arī tuvējās ielās, piemēram, Pērnavas un Valmieras ielās.