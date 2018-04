Aptauja: Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju nav vakcinējušies pret ērču encefalītu

Aptaujā noskaidrojies, ka 60% iedzīvotāju nav vakcinējušies pret ērču encefalītu, no kuriem 45% to arī neplāno darīt.

Kā liecina aptaujas dati, iedzīvotājiem Latvijā trūkst izpratnes par vakcinācijai piemērotāko laiku, jo 57% no visiem aptaujātajiem iedzīvotājiem joprojām uzskata, ka tikai gada aukstākais periods un pavasaris ir piemērotākais laiks, lai vakcinētos pret ērču encefalītu. Par piemērotāko vakcinēšanās laiku pietiekami informēti nav tieši gados jaunāki respondenti vecumā no 25 līdz 35 gadiem, bet 17% vīriešu par to nedomā. Tikai 14% iedzīvotāju zina, ka vakcinēties pret ērču encefalītu var visa gada garumā.

Saskaņā ar aptaujas datiem, 70% respondentu, īpaši, vecumā no 45 līdz 55 gadiem vairāk domā par aizsardzību pret ērču encefalītu un paši seko līdzi ierakstiem savā potēšanas pasē, bet 33%, pārsvarā vecumā no 25-34 gadiem, uzticas sava ģimenes ārsta atgādinājumam revakcinēties. Tikmēr 15% aptaujāto regulāri aizmirst par vakcinēšanos.

Starp biežākajiem iemesliem, kādēļ cilvēki nevakcinējas pret ērču encefalītu, 32% minējuši naudas trūkumu, 26% - aizmirsuši par to un viņiem trūcis motivācijas, turpretī 29% nav ticības vakcīnas iedarbībai, bet 28% neatzīst vakcinēšanos kā medicīnisku manipulāciju.

Lielākā daļa jeb 64% aptaujas respondentu norāda, ka noteikti ieteiktu vakcinēties tiem, kuri to līdz šim nav izdarījuši. Tas ļauj secināt, ka respondentiem ir izpratne par vakcinēšanās nozīmīgumu, bet trūkst informācijas par riskiem, kas apdraud tos, kas nav vakcinējušies.

Aptauja veikta šā gada martā sadarbībā ar «GlaxoSmithKline Latvia», un tajā piedalījās 500 respondenti vecumā no 20 līdz 55 gadiem.