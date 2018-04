Traģēdija pie «Daugavas» stadiona: strādnieks, visticamāk, noslīcis ledainajā ūdenī

Remontdarbu laikā vairāki strādnieki darbojušies pie kanalizācijas lūkas, kad sprāgusi viena no ūdenscaurulēm, no kuras ar milzīgu spiedienu sācis šļākties ūdens, kā rezultātā viens no strādniekiem gājis bojā.

Nogruvušo tranšejas smilšu sienas un stindzinoši aukstā ūdens dēļ strādnieku neizdevās laikus izglābt.

Jau ziņots, ka Rīgas Daugavas stadiona kanalizācijas izbūves laikā bojā gājis strādnieks.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā TVNET uzzināja, ka izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts pirms pusnakts. Vīrietis, ierodoties mediķiem, jau bija miris.

Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece TVNET pastāstīja, ka svētdien tika saņemts izsaukums uz Augusta Deglava ielu, kur cilvēks bija iekritis šahtā. Glābēji cilvēku izcēla un nodeva mediķiem.

Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma objektā «Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve» darbus veicošā uzņēmuma SIA «CBF Ļ-KO» pārstāvji norādīja, ka negadījums noticis vakar, 2.aprīlī, ap plkst.23.30, kad, veicot sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūvi akai Augusta Deglava ielā, plīsa apmēram divus metrus zemāk esošais ūdensvads, kā rezultātā momentā tika appludināta būvbedre.

Ūdensvada defekta laikā būvbedrē atradās «CBF Ļ-KO» apakšuzņēmēja «Mārupīte-RR» darbinieks, kurš negadījuma laikā gāja bojā.

«CBF Ļ-KO» pārstāvji atzīmēja, ka būvbedre bija nostiprināta ar vairogiem pret zemes nogruvumiem, darbinieks lietoja individuālos aizsardzības līdzekļus, un pirms darbu uzsākšanas darbinieks bija atbilstoši instruēts. Par notikušo ir informēta Valsts policija, Valsts darba inspekcija, Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas ūdens» un Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme». Negadījuma apstākļi tiek noskaidroti.

Ņemot vērā notikušo, ir slēgta satiksme Augusta Deglava ielas posmā no Nīcgales ielas līdz Pērnavas ielai, minētajā posmā nodrošinot tikai sabiedriskā transporta kustību. Lai mazinātu pārējās satiksmes plūsmas sastrēgumus, ir uzstādīti pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļi, kas novirza satiksmi uz apbraucamajiem ceļiem, informēja «CBF Ļ-KO» pārstāvji, norādot, ka «CBF Ļ-KO» vadība un darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību nelaimes gadījumā bojā gājušā kolēģa piederīgajiem.

Valsts policijas preses pārstāve Elīna Sprudzāne aģentūrai LETA apstiprināja, ka policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret personas veselību. Kriminālprocess sākts par faktu un policija skaidro notikušā apstākļus.

Vīrietis dzimis 1968.gadā.