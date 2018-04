KNAB veicis kratīšanu Latvijas Autoceļu uzturētājā

Viņa pastāstīja, ka kratīšana notikusi 4.aprīlī un tā notika LAU telpās, Krustpils ielā 4, Rīgā.

Audere paskaidroja, ka KNAB darbinieki devušies prom pēcpusdienā. Viņa nekomentēja, vai no LAU izņemti kādi dokumenti, datortehnika un to, ar ko kratīšana varētu būt saistīta.

Vienlaikus viņa norādīja, ka neviena amatpersona aizturēta neesot.

Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija, veiktā kratīšana ir saistīta ar kādu 2016.gada iepirkumu, kurā ir iesaistīts uzņēmums SIA «Vlakon», kas ir bijis viens no vairākiem iepirkumā iesaistītajiem uzņēmumiem. Tāpat kratīšana varētu būt saistīta ar bijušo LAU valdes priekšsēdētāju Vladimiru Kononovu, kurš no šī amata atkāpās pērn augusta sākumā.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pārkāpumu dēļ Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) 2016.gadā neatļāva LAU slēgt līgumu ar uzņēmēju un Viļānu novada domes deputātu Andri Kozuli (ZZS) saistīto «Vlakon». Tolaik vairāku uzņēmēju aizdomas un neizpratni izraisīja LAU izsludinātais dolomīta šķembu piegādes iepirkums. Tiesības slēgt deviņu miljonus eiro vērto līgumu uz trim gadiem konkursā izcīnīja sens LAU sadarbības partneris - «Vlakon». IUB aizliedza noslēgt līgumu, jo konstatēja pārkāpumus iepirkuma komisijas darbā.

LAU 2016.gada maijā izsludināja iepirkumu par frakcionētu šķembu un dolomīta šķembu maisījumu piegādi. Tajā pieteicās pieci pretendenti, bet par uzvarētāju tika pasludināta «Vlakon». Pērtnieku karjerā «Vlakon» iegūst dolomītu un ražo arī frakcionētās šķembas. To cena, kuru «Vlakon» piedāvāja LAU, bija 21 cents par tonnu. IUB piekrita, ka LAU nav pārbaudījis, vai šī cena nav nepamatoti pazemināta.

Savukārt LAU bijušais valdes priekšsēdētājs Kononovs gan neuzskatīja, ka LAU iepirkuma komisija būtu pieļāvusi kādus pārkāpumus, un sauca tās par juridiskām niansēm. Kā tieši LAU tērēs līgumā paredzētos deviņus miljonus eiro, Kononovs tolaik nespēja atbildēt. Kononovam saikne ar «Vlakon» pārmesta jau iepriekš.

Latvijas Televīzijai kļuvis zināms, ka atlūgumu uzrakstījusi VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» valdes locekle un bijusī Iepirkumu daļas vadītāja Anastasija Udalova. Tas esot darīts ģimenes apstākļu dēļ.

KNAB nekomentē izmeklēšanas darbības, kā arī ne apstiprina, ne noliedz izskanējušo informāciju par veikto kratīšanu LAU telpās.

VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU) tika izveidots 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - VAS «Centrālā reģiona ceļi», VAS «Latgales ceļi», VAS «Kurzemes ceļi», VAS «Vidzemes ceļi». LAU pamatdarbības galvenais uzdevums ir valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas plānošana un veikšana uz valsts autoceļiem.

Raidījums «De facto» martā ziņoja, ka tieši Udalova aizdevusi pusmiljonu eiro bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda drošības naudai, ko iemaksāja viņa brālis Kristaps. Udalovas līgavainis ir «Latvijas dzelzceļa» (LDz) kukuļu lietā apsūdzētais Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis.



Februāra vidū tiesa lēma, ka «Trasta komercbankas» (TKB) likvidācijas lietā par izspiešanu organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju apsūdzēto bijušo maksātnespējas administratoru Sprūdu pēc astoņiem mēnešiem cietumā atbrīvos pret šādu summu. Viņa advokāti apgalvoja, ka pašam klientam tādas naudas neesot un to meklēs pie radiem un paziņām.



Drošības naudas iemaksātājs bija Māra Sprūda brālis Kristaps Sprūds. No vairākiem avotiem iegūtā «De facto» rīcībā esošā informācija liecina, ka šīs naudas izcelsme tika norādīta kā aizdevums no Anastasijas Udalovas. Viņas pēdējā pieejamā amatpersonas deklarācija par 2016.gadu nerāda, ka viņai būtu tāda nauda.



Udalova pazīšanos ar Sprūdu nenoliedza, taču aizdevumu viņa ģimenei sarunā ar «De facto» neapstiprināja.



Udalovas līgavainis ir Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis, kurš vismaz pirms dažiem gadiem tika dēvēts par bagātāko kaimiņvalsts iedzīvotāju. To, ka Osinovskim būtu kādi darījumi ar Sprūdu, Udalova noliedza, un Osinovskis telefonsarunā arī «De facto» apgalvoja, ka viņam ar Sprūdu neesot nekāda sakara.



Osinovskis Latvijā šobrīd tiek tiesāts apsūdzībā par pusmiljona kukuļa došanu bijušajam «Latvijas dzelzceļa» prezidentam Uģim Magonim. Viņš apsūdzības noliedz.