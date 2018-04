LAU valdes locekle Udalova iesniegusi atlūgumu ģimenes apstākļu dēļ

Viņa teica, ka atlūgums iesniegts otrdien, 3.aprīlī, kad notikusi LAU padomes sēde, kuras laikā tas arī izskatīts un pieņemts.

Udalova skaidroja, ka LAU valdes atstāšana ir skaidrojama ar personīgiem iemesliem - viņas attiecībām ar Igaunijas uzņēmēju Oļegu Osinovski, ar kuru viņa esot kopā apmēram divus gadus. Tāpēc Udalova pieņēmusi lēmumu pārcelties uz dzīvi Igaunijā, kur viņai jau esot arī jauns darbs.

Lūgta komentēt vakar veikto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) kratīšanu LAU, Udalova teica, ka ir par to dzirdējusi, taču viņai nav informācijas, kas liecinātu, ka kratīšana varētu būt saistīta ar viņas darbību uzņēmumā.

Udalovas deklarācija par 2016.gadu liecina, ka algā LAU viņa saņēmusi 71 528 eiro, skaidrā uzkrājusi 75 000 eiro, viņas parādsaistības veidoja 22 629 eiro, bet Udalova aizdevusi 33 000 eiro. Amatpersonas deklarācija par 2017.gadu ir iesniegta, taču vēl nav pieejama.

Udalova LAU valdes locekle bija no 2016.gada 26.aprīļa. Tāpat viņa darbojusies zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojā, Rīgas domē, kā arī strādājusi par LAU Iepirkumu daļas vadītāju.

Savukārt apsūdzētā statusā esošais Osinovskis patlaban tiek tiesāts par kukuļa došanu bijušajam AS «Latvijas Dzelzceļš» valdes priekšsēdētājam Uģim Magonim.

Kā ziņots, KNAB trešdien veicis kratīšanu LAU. Uzņēmuma pārstāvji nevarēja pateikt iemeslu, ar ko saistīta kratīšana, kā arī norādīja, ka neviens uzņēmuma darbinieks neesot aizturēts.

KNAB preses pārstāve Laura Dūša aģentūrai LETA teica, ka birojs nekomentē izmeklēšanas darbības, kā arī ne apstiprina, ne noliedz izskanējušo informāciju par veikto kratīšanu LAU telpās.

Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija, veiktā kratīšana ir saistīta ar kādu 2016.gada iepirkumu, kurā ir iesaistīts uzņēmums SIA «Vlakon», kas ir bijis viens no vairākiem iepirkumā iesaistītajiem uzņēmumiem. Tāpat kratīšana varētu būt saistīta ar bijušo LAU valdes priekšsēdētāju Vladimiru Kononovu, kurš no šī amata atkāpās pērn augusta sākumā.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pārkāpumu dēļ Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) 2016.gadā neatļāva LAU slēgt līgumu ar uzņēmēju un Viļānu novada domes deputātu Andri Kozuli (ZZS) saistīto «Vlakon». Tolaik vairāku uzņēmēju aizdomas un neizpratni izraisīja LAU izsludinātais dolomīta šķembu piegādes iepirkums. Tiesības slēgt deviņu miljonus eiro vērto līgumu uz trim gadiem konkursā izcīnīja sens LAU sadarbības partneris - «Vlakon». IUB aizliedza noslēgt līgumu, jo konstatēja pārkāpumus iepirkuma komisijas darbā.

LAU 2016.gada maijā izsludināja iepirkumu par frakcionētu šķembu un dolomīta šķembu maisījumu piegādi. Tajā pieteicās pieci pretendenti, bet par uzvarētāju tika pasludināta «Vlakon». Pērtnieku karjerā «Vlakon» iegūst dolomītu un ražo arī frakcionētās šķembas. To cena, kuru «Vlakon» piedāvāja LAU, bija 21 cents par tonnu. IUB piekrita, ka LAU nav pārbaudījis, vai šī cena nav nepamatoti pazemināta.

Savukārt LAU bijušais valdes priekšsēdētājs Kononovs gan neuzskatīja, ka LAU iepirkuma komisija būtu pieļāvusi kādus pārkāpumus, un sauca tās par juridiskām niansēm. Kā tieši LAU tērēs līgumā paredzētos deviņus miljonus eiro, Kononovs tolaik nespēja atbildēt. Kononovam saikne ar «Vlakon» pārmesta jau iepriekš.

LAU izveidots 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - AS «Centrālā reģiona ceļi», AS «Latgales ceļi», AS «Kurzemes ceļi», AS «Vidzemes ceļi». LAU ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts - ražošanu.